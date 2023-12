Yo digo R, tú dices BD… RBD debuta en el Foro Sol con un emocionante show

El frío no importó, las minifaldas, botas, sacos rojos y corbatas inundaron el Foro Sol. Tampoco pudieron faltar las estrellas en la frente y los sombreros rosas.. porque qué difícil es ser Mia Colucci.

Pero lo que no fue difícil es encender a más de 60 mil corazones que se dieron cita en el Foro Sol, porque simplemente RBD hizo magia en el escenario con cada una de sus canciones.

Anahí, Dulce María, Maite, Christopher y Christian se entregaron en cada minuto de su primer show en la Ciudad de México. Su buena vibra y energía no solo fueron reflejados en sus canciones si no en cada una de sus palabras, el mensaje fue latente “no hay que dejar de luchar por los sueños, ser libres de pensamiento y guiarse por el corazón”.

El recinto se convirtió en una marea de luces de colores, con gargantas desgarrándose en un sin fin de canciones de amor.

Cada uno de los integrantes de RBD tuvo su momento para agradecer y mandar un mensaje, a la vez que brillaban todos juntos en un mismo escenario.

El orgullo LGBT+ estuvo presente con Cristian quien volvió a portar su ya conocido traje de charro rosa. Dulce María morro el símbolo de amor y paz, mientras que Anahi portó una playera con el mensaje “ni una menos”.

Sálvame, Solo quédate en silencio y Nuestro amor fueron de los himnos más coreados de RBD, aunque hay que destacar que en público no se sentaba y vitoreaban a la agrupación, siempre tratándolos con amor y mostrando esa añoranza de verlos juntos 15 años después.

La noche, que estuvo llena de grandes momentos de nostalgia, cerró de manera explosiva cuando los integrantes se pusieron los saco rojos y las corbatas, para entonar “y soy rebelde porque no sigo a los demás” acompañados de ñas 60 mil almas que se dieron cita en la primera de noche de RBD en la capital del país.

Setlist de la gira de RBD