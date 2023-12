Tío de Mauricio Cuevas sale en su defensa y pide “no hacer las cosas más grandes de lo que son”

El tío de Mauricio Cuevas realizó unas declaraciones en favor de su sobrino, pues, aunque sí cree que los menores de edad no deberían salir con adultos, antes no era tan mal visto como lo es ahora y actualmente son una pareja feliz.

Recordemos que hace poco se destapó que el esposo de Paulina Florencia empezó una relación con ella cuando era menor edad, ellos habían dicho que desde que tenía 14 años, pero se descubrió que en realidad se conocieron cuando la influencer apenas tenía 11 años.

Carlos Cuevas, tío de Mau Cuevas, polemiza sobre relación con Pau Florencia: “ella no se quejó" https://t.co/RDzhaC3WzY pic.twitter.com/s9TOstJpTh — Noticias Nacionales (@News_Nacionales) December 1, 2023

Así que el caso de grooming se convirtió en uno de pedofilia, y muchas personas están condenando a Mauricio Cuevas, su esposa, familiares y amigos que los apoyan, por normalizar un delito.

“Nuestros abuelos tenía relaciones con las chavistas de las haciendas, digo, es una cosa que no está bien, pero que con el tiempo hemos aprendido a vivir así”, expresó Carlos Cuevas en el programa “De primera mano”.

🔴 Caso #PauFlorencia: exhiben testimonios de abuso y acoso de Mauricio Cuevas contra alumnas https://t.co/1lI88dy26q pic.twitter.com/jywOVL411a — Infobae México (@infobaemexico) November 30, 2023

Asimismo, detalla que Mauricio Cuevas y Paulina Florencia son felices juntos: “Si los dos tenían uso de razón y se enamoraron, tal vez son felices. Yo los he visto muy felices”.

No obstante, Carlos Cuevas hizo hincapié en que no estaba bien que un adulto saliera con una niña, que él estaba en contra de eso, pero como a ellos los ve felices actualmente, y lo más importante de todo, la familia de la influencer nunca se opuso a su relación, considera que no valen las críticas.

“Ahí no me puedo meter porque yo los he visto muy felices. Ella no se quejó, su familia no se quejó. Eso no quiere decir que no la haya agarrado chiquita, pero cada quien su vida”, detalló el tío de Mauricio Cuevas.

Cabe resaltar que la mamá de Paulina Florencia sí se opuso a su relación, pero su hija y esposo la han tachado como la mala de la historia, de acuerdo a lo que contaron en el podcast de Florencia Guillot.