Los chats que detonaron la separación de Neymar y su pareja

Bruna Biancardi y Neymar resaltaron que la relación entre ambos ha llegado a su fin. La modelo dio este “baldazo” de agua fría después que el jugador brasileño se convirtiera en padre de Mavie.

Te puede interesar: La causa de la muerte de amiga de Neymar y también influencer brasileña

El motivo responde a un chat hot que mantuvo el actual jugador del Al Hilal con la creadora de contenido para Onlyfans Aline Faria. El crack carioca pidió fotos a la joven, la cual no dudó en solicitar un valor económico ya que ese es su trabajo.

“Debido a toda la repercusión que tuvieron estos videos filtrados con el jugador Neymar, vine aquí para dar mi aclaración sobre lo sucedido, ya que he recibido mucho odio gratuito. El jugador inició una conversación conmigo y me preguntó si tenía desnudos, y le respondí que sí, pero tendría que pagar para verlo, al fin y al cabo es mi trabajo, no lo enviaría gratis sólo porque es Neymar”, declaró.

El detalle no pasó para nada desapercibido, ya que este factor hizo eco en la madre de la hija de Neymar. Biancardi tachó que son asuntos privados pro como está expuesta a los medios no le quedó otra que acotar que ellos no tiene un vínculo de pareja.

Fin de un vínculo

“Se trata de un asunto privado, pero como a diario estoy expuesta a noticias, suposiciones y bromas, les informo que no tengo pareja”, confesó.

Todo apunta que Bruna hizo una aclaración sobre su relación con el exPSG. Al tachar su única función de madre y pares, en ambas partes, quiere que la dejen de relacionarse con las andanzas del delantero de 31 años.

El 6 de octubre, Neymar y Bruna se convirtieron en papás de Mavie, a la que presentaron con unas preciosas fotos familiares en Instagram en las que aparecían felices con la bebé.