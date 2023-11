“Vamos a estar juntos para siempre”, dijo Jada Pinkett sobre Will Smith

Will Smith y Jada Pinkett Smith reaparecen por primera vez desde el incidente de los Oscar. / Foto: Getty Images (Amy Sussman/Getty Images for Critics Choice )

Jada Pinkett Smith sorprendió a todos hace varios meses cuando reveló que ella y Will Smith llevaban siete años separados. La noticia impactó en el mundo del espectáculo porque siempre se les vio juntos como marido y mujer. A pesar de las supuestas infidelidades por parte de ella, nunca anunciaron una separación, sino hasta hace poco cuando la actriz lo confesó en sus memorias.

Hay versiones según las cuales, ambos han vivido una relación libre en la que ambos pueden tener parejas aparte de ellos dos. A Jada la han relacionado con el rapero August Alsina y con el humorista Chris Rock.

Luego de que la actriz confesara que tiene años de separada de Will Smith, él expresó que la amaba y que la respetaba, y en parte se responsabilizó por la ruptura con la madre de sus hijos menores.

Sin embargo, tras la separación ahora Jada Pinkett Smith expresó en un episodio de The Drew Barrymore Show sobre Will que “vamos a estar juntos para siempre” y aseveró que no podrá vivir separada del actor, ya que una de sus promesas es que nunca se divorciarían.

Jada Pinkett / Will Smith La pareja lleva separada al menos siete años. (Instagram: (@jadapinkettsmith) / (@redtabletalk))

Manifestó al citado programa que “lo intenté, lo intentamos los dos”.

“Hice una promesa de que nunca habría una razón para que nos divorciemos. Trabajaremos en cualquier cosa. Y simplemente no he podido romper esa promesa. Voy a estar a su lado”, expuso Jada en entrevista con Today, según reseñó Hola.

Cuidará de él

El portal Quien indicó que actualmente, Jada y Will viven separados, ya que ella se mudó a una casa que compró en su 50 cumpleaños. No obstante, ella afirmó que está segura que volverán a vivir bajo el mismo techo porque cuidará del actor.

“Para serte sincera, creo que en algún momento volveremos a hacerlo (vivir juntos). Will se está haciendo viejo. Yo me mantengo bastante joven, pero se me está haciendo evidente que él va a necesitar a alguien que cuide de él”, refirió según el citado medio.