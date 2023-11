Todas las series y películas que llegan a Netflix en diciembre: Julia Roberts protagoniza una

Netflix despedirá con fuerza este 2023. La plataforma de transmisión agregará un robusto grupo de seriados y películas a su plataforma a lo largo de diciembre para cerrar con broche de oro el año.

Los proyectos que llegarán son originales en su mayoría, como las esperadas Berlín y Dejar el mundo atrás, pero también habrá títulos licenciados que muchos vieron en el cine, como La ciudad perdida.

En el frente cinematográfico, recibirá posibles contendientes al Oscar como Maestro. Mientras, en el campo de las series, lanzará nuevas entregas de series favoritas, incluyendo el final de The Crown.

Todos los estrenos de Netflix para el mes de diciembre 2023

Sin más preámbulos, a continuación, te presentamos una lista con todas las producciones que llegarán a Netflix Latinoamérica desde principios del doceavo mes hasta la víspera de Año Nuevo.

Películas que Netflix estrenará en diciembre

Dejar el mundo atrás

Sinopsis: La escapada de una familia a una lujosa casa de alquiler da un giro siniestro cuando un ciberataque los deja incomunicados… y dos extraños llaman a la puerta.

Fecha de estreno: 8 de diciembre de 2023

Pollitos en fuga: El origen de los Nuggets

Sinopsis: Una intrépida banda de pollos sale aleteando al rescate de su especie cuando surge una nueva amenaza en una granja cercana, donde se están cocinando negocios turbios.

Fecha de estreno: 15 de diciembre de 2023

Maestro

Sinopsis: Esta poderosa historia de amor sigue la larga y compleja relación entre el legendario músico Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Fecha de estreno: 20 de diciembre de 2023

Rebel Moon Parte 1: La niña del fuego

Sinopsis: Cuando las fuerzas despiadadas del Mundo Madre amenazan a una comunidad agrícola en una luna remota, la única esperanza de sobrevivir recae en una misteriosa forastera.

Fecha de estreno: 22 de diciembre de 2023

Otras películas que llegarán a Netflix en diciembre de 2023

1 de diciembre

No me rompan

Sonic 2

The last of the mohicans

Like Mike

Chronicle

2 de diciembre

Los tres mosqueteros

4 de diciembre

Nadie

LOL

6 de diciembre

La típica Navidad

Viaje todo robado

7 de diciembre

Los Archies

En el desierto

8 de diciembre

Huida sangrienta

11 de diciembre

Viejos

15 de diciembre

Familia

La ciudad perdida

19 de diciembre

Sangriento San Valentín

24 de diciembre

Mi cuñado es un vampiro

25 de diciembre

Un jefe en pañales 2

26 de diciembre

Gracias, lo siento

Series que Netflix estrenará en diciembre 2023

La paz de Marsella

Sinopsis: Mientras un narcotraficante intenta apoderarse de Marsella, un capitán de policía y su temerario equipo le dan la bienvenida a una nueva recluta... que trae sus propios objetivos.

Fecha de estreno: 6 de diciembre

The Crown: temporada 6, parte 2

Sinopsis: La reina Isabel II reflexiona sobre su legado, mientras Diana deslumbra al pueblo en sus últimas semanas de vida y la monarquía se sienta al banquillo.

Fecha de estreno: 14 de diciembre

El monstruo de la vieja Seúl

Sinopsis: Gyeongseong, 1945. En la oscura era colonial de Seúl, un empresario y una investigadora luchan por sobrevivir y se enfrentan a un monstruo nacido de la avaricia humana.

Fecha de estreno: 22 de diciembre

Berlín

Sinopsis: En su época dorada, Berlín se reúne con una banda magistral en París para llevar a cabo uno de sus mejores planes: robar 44 millones de euros en joyas en una noche.

Fecha de estreno: 29 de diciembre

Otras series que llegarán a Netflix en diciembre de 2023

1 de diciembre

Sweet Home (segunda temporada)

Fisk (segunda temporada)

2 de diciembre

De vuelta en Samdal-ri (k-drama)

3 de diciembre

El zorro de las nueve colas (k-drama)

4 de diciembre

El diario de las hadas

7 de diciembre

Hilda (tercera temporada)

Mi vida con los chicos Walter

La banda analógica

Odio la Navidad

Mar de fondo

8 de diciembre

La niñera (Argentina)

11 de diciembre

Belleza verdadera (k-drama)

13 de diciembre

1670

La influencer

14 de diciembre

Yu Yu Hakusho

Como vuela el cuervo (segunda temporada)

Melancolía

15 de diciembre

Carol y el fin del mundo

¡Uf! ¡Ya es Navidad!

Yellowjackets

20 de diciembre

Cindy la regia: La serie

28 de diciembre

La conserje Pokémon

Documentales que Netflix lanzará en diciembre 2023

5 de diciembre

La memoria infinita

7 de diciembre

La II Guerra Mundial: Desde el frente

12 de diciembre

Kevin Hart y Chris Rock: Solo estrellas en el escenario

Bajo presión: La selección femenina de EE.UU. y el Mundial de fútbol

13 de diciembre

Si yo fuera Luisa Sonza

14 de diciembre

Isla Alien

15 de diciembre de 2023

No me llame Ternera

27 de diciembre de 2023

Campamento infernal

Especiales de comedia que Netflix estrenará en diciembre 2023

25 de diciembre de 2023

Ricky Gervais: Armageddon

Reality shows que aterrizarán en Netflix en diciembre 2023

12 de diciembre

Cielo para dos

13 de diciembre

Dubai Bling (segunda temporada)

De chatarras a carrazos (quinta temporada)