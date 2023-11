“No quiero morir”: El desgarrador mensaje de Shannen Doherty al anunciar que el cáncer alcanzó sus huesos

Shannen Doherty sigue batallando contra el cáncer de mama que le diagnosticaron en el 2015. La actriz, recordada por sus papeles en Beverly Hills 90210 y Charmed, ofreció una entrevista a la revista People, en la que declaró: “no quiero morir”.

Parece desgarrador, pero al mismo tiempo es una declaración valiente. La actriz de 52 años dice que no tiene miedo a la muerte, lo que simplemente dice es que no quiere morir nunca.

De hecho, la portada de la revista, que ha compartido en las historias de sus redes sociales, tienen una cita de ella diciendo: “no he terminado de vivir”.

“Creo que le tendría miedo a la muerte si no fuera una buena persona, pero lo soy. No tengo miedo de morir, simplemente no quiero morir nunca”, dijo Shannen Doherty en la entrevista exclusiva con People.

“No he terminado de vivir, no he terminado de amar, no he terminado de crear, no he terminado de cambiar las cosas para mejor, con suerte. Simplemente no he terminado. Mi mayor recuerdo está aún por llegar”, añadió en lo que claramente es un ejemplo de que lo más importante en la vida siempre va a ser la salud.

También te puede interesar: Brian Austin Green ofrece una actualización sobre el estado de salud de Shannen Doherty

“La gente simplemente asume que eso (tener cáncer) significa que no puedes caminar, no puedes comer, no puedes trabajar. La gente te retira a una edad muy temprana: ‘Ya terminaste, estás jubilado’, y la realidad es que no. Somos vibrantes, tenemos una perspectiva muy diferente de la vida. Estamos muy agradecidos por cada segundo, cada hora, cada día que podemos estar aquí”, destacó Shannen, según reseña Page Six.

El cáncer de mama diagnosticado en 2015 se ha extendido por todo su cuerpo: primero fue en su cerebro y ahora alcanzó sus huesos, informó la misma Shannen Doherty.