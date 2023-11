Otra vez Rosalía vuelve a acaparar la atención de los internautas. Esta vez no fue por Rauw Alejandro y la relación que tuvieron por tres años, sino por una foto que difundió de su perrita, que le está dando la vuelta al mundo, pues hasta han llegado a acusarla de maltrato animal.

Esta no es la primera vez que el cantante española se ve envuelta en un escándalo como este, ya que en una oportunidad corrió el rumor de que ella se hizo un abrigo con la piel de su perro de marrón, raza cockapoo, pues más nunca lo volvieron a ver y ella luego posó con una prensa muy similar al pelaje de su mascota. Una teoría demasiado descabellada que jamás fue aclarada por la artista.

La perra caniche gigante posó glamorosa para la cámara: tenía pintada de rosado sus pezuñas, lo que de inmediato levantó “polvo” en Instagram esta semana. Los internautas le manifestaron lo que opinaron al respecto: “Pobre perro”, “¿Por qué normalizan el pintarle las uñas a un perros”, “o las uñas así de largas si les hace mal, les duele para caminar o correr” y “¡Qué triste que le pinten las uñas al perro! es perro, no humano, siempre queriendo robar la identidad y humanizar”.

Mascota de Rosalía ¿Es maltrato animal? Rosalía desata debate tras presumir foto de su perrita con las uñas pintadas (Instagram @rosalía.vt)

Algunos salieron en su defensa alegando que quizá usó un esmalte especial para mascota, así como que la can de seguro tiene mejor vida que algunos de los haters. Pero, ¿se debe o no pintar las uñas de los caninos?, pues lo recomendable que es conserven su naturalidad. Algunas páginas dedicadas a los cuidados de los “mejores amigos del hombre”, aconsejan no manipular las pezuñas, amenos que sea para cortarlas.

El olor del barniz es muy tóxico, tanta los humanos como para las mascotas. De acuerdo con el departamento de control de sustancias tóxicas en California, estos productos tienen un “trío de sustancias tóxicas”. Se trata del talato de dibutilo, tolueno y el formaldehído, que descubrieron que están asociadas a padecimientos como el asma, problemas de desarrollo y otras enfermedades.

Si para el humano, el olor de estos químicos resulta bastante fuerte, pues ahora imagínate cómo será para los perros que tienen mil veces más sensible el sentido del olfato que las personas, ya que en su nariz tienen unos 220 millones de receptores olfativos, mientras que los humanos solo tienen 5 millones.

Ahora, en relación con el largo de las pezuñas, la clínica veterinaria San Juan de Alicante, en España, explica que las uña se pueden romper cuando están muy largas, lo origina heridas e infecciones, mayormente causado por el hongo llamado Onicomicosis.

“Es muy importante señalar que (las pezuñas) también tiene en su interior una vena con la que tenemos que tener cuidado al cortar, si no queremos herirlo. Esta vena, que se encuentra en el interior, crece a la vez que la uña, por lo que un perro con uñas largas tendrá también venas largas (...) al cortarlas estaríamos cortando también la vena que hay en su interior, algo que aunque no sea grave es muy doloroso para nuestro perro”, detalló el portal.

Hasta ahora Rosalía no se ha pronunciado por el hecho, aunque algunos afirman que ella no sería la dueña del animal, sino su vocal coach.