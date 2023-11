¿Quién es Blanca Soto, la supuesta futura madre del hijo de Fernando Colunga?

El mundo del espectáculo mexicano y las admiradoras de Fernando Colunga están sorprendidos con la noticia que ha rodado por todos los medios, el actor de 57 años, será padre junto a su novia Blanca Soto.

La información fue divulgada por el programa de YouTube de espectáculos, Chisme no like, donde Javier Ceriani soltó la bomba: “Ya no hay duda, está reconfirmado (…) Blanca Soto tiene 5 meses de embarazo de Fernando Colunga”.

Aseguran que Soto y Colunga, quien hoy protagoniza el dramático El Maleficio, tienen ya 10 años de relación. La noticia tiene a las redes alborotadas y muchos se preguntan ¿Quién es la futura madre del hijo del actor?

De Miss a protagonizar cortometraje y dramáticos

Blanca Soto tiene 44 años y también es actriz. Nacida en Monterrey, inició su carrera como modelo en el concurso Nuestra Belleza Morelos representando a Cuernavaca, del cual resultó ganadora.

En 1997 representó al estado de Morelos en Nuestra Belleza México y se convirtió en Nuestra Belleza Mundo México y representó al país en el Miss Mundo ese mismo año.

Los inicios de su carrera como actriz lo hizo en el cortometraje La Vida Blanca, que coprodujo con su entonces marido Jack Hartnett. Por el papel, recibió el premio como mejor actriz y como mejor cortometraje en el New-York International Film and Video Festival del 2007.

También incursionó en el cine en las películas Divina confusión (2008), Deep in the Valley (2009), Dinner for Schmucks y Regresa (2010). Ha sido productora de dos cortometrajes: I won´t be your mirror (2012) y Sovereign (2013), reseñó Wikipedia.

Colunga la flechó “Porque el amor manda”

La famosa llegó a protagonizar su primer dramático en 2010 con la exitosa telenovela de Venevisión en colaboración con Univisión, Eva Luna junto a Guy Ecker.

En 2012, protagonizó la telenovela El Talismán nuevamente para Venevisión y Univision al lado de Rafael Novoa. Ese mismo año regresa a México, para protagonizar junto a Fernando Colunga, la exitosa telenovela Porque el amor manda, para Televisa, allí inicia su relación con el famoso actor.

Blanca y Fernando han preferido mantener en privado su noviazgo, así como todo lo relacionado con su vida personal, pero fue luego de las declaraciones de Javier Ceriani que se ha confirmado que aún tienen algo y hasta se convertirán en padres por primera vez.

Ninguno de los dos famosos se han pronunciado sobre su supuesta relación amorosa y menos de que serán padres, así que los fans esperan con ansias que esta noticia sea confirmada por los protagonistas.