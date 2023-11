Olivia Rodrigo revela sus mejores trucos para acechar a tu crush en redes sociales

Olivia Rodrigo se ha posicionado como una de las artistas más importantes con su propuesta musical refrescante, dirigida a las mujeres que no se dejan tumbar por los malos amores. Ella ha sido el verdadero “quiero ser como ella”, entre outfits llenos de estilo, brillos, mariposas y mucho morado.

A pesar de ser un ejemplo para muchas adolescentes y ser una de las artistas más talentosas y bellas, no tiene la mejor suerte en el amor o eso lo supo luego de que una psíquica le dijera que “tuviera cuidado” y que estará soltera una larga temporada.

“Lo tomo todo con cautela”, reveló, “pero realmente me encanta acudir a psíquicos. Espero que la mía esté equivocada, porque dice que no encontraré novio hasta marzo. ¡Marzo! Ya veremos. Sólo voy a hacerlo hasta entonces”.

Olivia Rodrigo tiene la clave para que puedas “acercarte” a tu crush

Olivia Rodrigo La cantante ha revelado lo más extraño que hace cuando le gusta alguien (Instagram)

Tras esta revelación, la cantante dijo que tiene su modus operandi para encontrar a su crush en redes sociales y enterarse de toda su vida. Según dijo, se ha dedicado a crear una cuenta falsa de Instagram que utiliza para “acechar a quien le gusta”.

“Tengo [un Instagram falso] pero no hay nada en él”, admitió. “Sólo lo uso para acechar a mis enamorados”, dijo Olivia en entrevista con The Face. Además añadió que a menudo pasa horas buscando información utilizando las plataformas de redes sociales y confesó: “Soy muy buena descubriendo cosas sobre la gente en las redes sociales”, añadió. “Es uno de mis pasatiempos favoritos”.

Eso sí, la cantante confesó que es adicta al documental del futbolista David Beckham y que le gustaría tener una relación como la que tiene con Victoria Beckham.

“Y también se trata de una historia de amor real. Quiero que alguien me ame así. Y quiero leer la autobiografía de Victoria Beckham. Dios, soy una chismosa. Los chismes me traen alegría, con moderación”.

Desafortunadamente, es posible que Olivia no tenga mucho tiempo para salir con alguien en 2024 ya que estará muy enfocada en su gira mundial ‘Guts’ que inicia en febrero. Estará de gira durante unos seis meses con espectáculos programados en Norteamérica y Europa.

¿Por qué es tan popular Olivia Rodrigo?

Rodrigo obtuvo reconocimiento por su papel principal en High School Musical: The Musical: The Series. Allí conoció al infame Joshua Bassett. En pocas palabras, Rodrigo y Bassett terminaron saliendo y se separaron cuando Rodrigo publicó un TikTok de ella cantando con los labios su canción “All I Want” de la serie.

Ella publicó esto después de que Bassett fuera vista con Sabrina Carpenter, lo que provocó rumores sobre el estado de su relación. Así surgió la canción “Drivers License”, ganadora del premio Grammy. Es una canción sobre un chico que avanza rápidamente y elige a la chica rubia. Lo que hizo que los fans se enamoraran de esta canción es lo cruda que es. Muchas chicas pueden identificarse con no ser la chica rubia y sentir que no son suficientes porque no tienen esas características.