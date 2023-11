Fernanda Pérez Alarcón, la mexicana que desafió los límites en ‘Supervivencia al desnudo’”

Warner Bros. está celebrando el décimo aniversario de “Supervivencia al Desnudo” (Naked and Afraid), uno de los programas más extremos que se ha visto en la televisión por la forma en la que los participantes son puestos a prueba entre momentos incómodos e intensos, en los que se ven obligados a sobrevivir en un entorno hostil mientras están completamente desnudos.

La dinámica consiste en poner a dos personas completamente diferentes entre sí a trabajar en equipo sin comida, sin agua, sin ropa y con solo un elemento de supervivencia cada uno mientras luchan episodio a episodio contra la naturaleza por 21 días. El éxito del programa lo llevó a tener 15 temporadas y una primer edición en Latinoamérica, estrenada en 2022.

Fernanda Pérez Alarcón, bióloga y ambientalista mexicana, se convirtió en una de las primeras latinas en participar en dicha edición y en entrevista con Nueva Mujer reveló todo sobre su experiencia en el programa y cómo ha cambiado su vida desde entonces.

“Creo que tiene que ver tanto mi parte como bióloga como mi parte de mujer de aventura. Yo veía el programa desde sus inicios y siempre fui super fan y decía ‘quiero participar’ pero la plataforma para latinos no estaba disponible. Ya fue por ahí de 2021 que salió la convocatoria y ese sueño se veía cada vez más tangible. Fue se me dio la oportunidad”, reveló respecto a lo que la llevó a formar parte de ‘Supervivencia al desnudo: Latinoamérica’.

Fernanda Pérez Alarcón La mexicana fue una de las primeras participantes en la edición para Latinoamérica de 'Supervivencia al desnudo' (Instagram)

Para Fernanda, lo más atractivo del programa es cómo expone la naturaleza humana y cómo obliga al ser humano moderno a volver años atrás en donde debe usar tecnología antigua para poder abastecerse de recursos. Sin embargo, el estar sin ropa hizo que el reto fuera aún mayor, con muchas implicaciones mentales, emocionales y físicas.

“Hubo impactos físicos, psicológicos y metabólicos. Primero que nada la ansiedad de no comer, la exposición a los elementos del entorno, el desconocimiento de este, el estar en una situación en la que nunca habías estado y sentirte vulnerable porque estás desnuda”, señaló. “Toda esta parte psicológica fue un proceso de adaptación día a día porque no solamente te estás conociendo a ti misma en este entorno y estás compartiendo con otra persona que está viviendo su propio proceso”.

Por otro lado señaló que físicamente sufrió mucho cambios, entre piquetes de insectos y una infección en la piel así como cambios de humor y debilidad, derivados de la falta de sueño debido a que tenían que estar en alerta todo el tiempo; deficiencia calórica por la dieta tan restringida que llevaban y muchos estragos más.

De acuerdo con Fernanda, para enfrentar todo eso requirió de “mucha cabeza”.

“Es la herramienta más importante para poderte adaptar. Así es como gestionas las emociones, como manejas los miedos, tu capacidad de planeacion y de estrategia. Tener conocimiento de técnicas también fue necesario pues entre más tengass o mayor capacidad de hacer una estrategia, te va a ayudar a lograr el objetivo o a hacerte de recursos”, señaló.

Enfrentrarse a la soledad, uno de los retos más grande

Es posible que algunas personas simplemente no estén acostumbradas a estar solas porque siempre están rodeadas de otros sin embargo, la repentina ausencia de estimulación social puede hacer que se sientan desapegados o desconectados. Durante el desafío de ‘Supervivencia al desnudo’, Fernanda se dio cuenta de la importancia de saber estar sola para poder sobrevivir.

“Cuando mi compañero se fue, realmente lo que me daba miedo no era tal cual la soledad sino el hecho de que se fuera una persona con la que me validaba, con la que ya tenía una dinámica, que aunque quizá no era la mejor compañía por lo menos era alguien” confesó.

“Después me di cuenta que era porque me costaba confiar en mí misma, en mi capacidad de tomar decisiones. Cuando ya empece a vivir sola, a adaptar mi rutina, mis procesos dije ‘yo tengo la capacidad de tomar decisiones, de resolver problemas y eso me dio mucha validación’.

Finalmente, Fernanda habló de cómo las mujere sy los hombres enfrentamos de forma diferente los desafíos y cómo es que resolvemos los problemas cuando de sobrevivir se trata. “Si bien hay diferencias en la manera en la que procesamos hombres y mujeres las cosas por herencia o construcción social, la mujer tiende a ser una mejor administradora de los recursos y el hombre tiende a asumir mas riesgos. Son cosas muy inherentes del género y la mujer tiende a ser más de administrar recursos de analizar variables, reflexionar. Cuando haces grupos de trabajo mixto como paso en el programa, esas aportaciones que teníamos hombres y mujeres en la tribu la hizo más funcional pero hay otros mitos que se tienen que tumbar”