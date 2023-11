¿Copia de Shakira y Peso Pluma?: Thalía se llena de críticas por su nueva canción

Thalía La cantante mostró parte de su video 'Choro', pero no gustó. (Instagram (@thalía))

Thalía se ha caracterizado por ser una artista bastante versátil y multifacética por lo que cada tanto sorprende con nuevos ritmos y looks para refrescar su imagen, aunque no siempre logra el resultado deseado. Así sucedió recientemente ,tras mostrar un adelanto de lo que es su nuevo tema con el que ha quedado expuesta a criticas.

La actriz y cantante ha logrado afianzar una carrera con más de 20 años en donde ha destacado por su talento tanto para la actuación como para la música, convirtiéndose en una de las más queridas del mundo del espectáculo tanto nacional como internacional.

A través de las redes sociales un extracto en donde se puede ver a la diva de 51 años experimentar con nuevos ritmos y con un look muy moderno y sensual, pero internautas han resaltado todas las similitudes que tiene con los últimos temas de Shakira y Peso Pluma.

Thalia y el estreno musical que la ha llenado de criticas.

Según internautas, Thalía ha intentado colgarse del éxito que han tenido Shakira y Peso Pluma en los últimos meses gracias a sus estilos e irreverentes temas, al copiar sus letras, ritmos y hasta outfits, situación que no ha convencido a muchos y le han pedido que sea más original.

‘Choro’ es el nombre del sencillo en el que la protagonista de ‘María, la del barrio’ aparece con un top en color negro junto con un body de transparencias, pantalón ancho y chaqueta de mezclilla.

Será este jueves 30 a la media noche cuando lanzará la canción que comparte junto a Ivana VR en la que no dudo en adaptarse a los nuevos estilos musicales, pero el experimento la ha arrastrado a un sinfín de señalamientos, que mantienen al tema como cancelado antes de su gran debut.

“Parece el video de Shakira””Que copiona la Thalia”, “La versión fea de la canción de Shakira, Karol G y PP”, “No todo lo que está a la moda acomoda y aquí un ejemplo, fatal”, “Me recordó a la de tengo un jefe de mierda que no me paga bien”, “Que poco original Thalia, copiando a otros artistas”, “El ritmo es Peso Pluma, el look y letra de Shakira”, han comentado distintos usuarios.