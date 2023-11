Will Smith aparece besando a Jada Pinkett y aseguran que tiene el síndrome de Estocolmo

Will Smith / Jada Pinkett La pareja se niega a divorciarse pese a sus problemas. (Instagram (@redtablet) / (@jadapinkettsmith))

Jada Pinkett se ha encargado de hablar sobre su matrimonio con Will Smith a quien no ha dejado muy bien parado tras haberle sido infiel con un amigo de su hijo Jaden, por criticarlo públicamente por la cachetada a Chris Rock por defenderla y recientemente por exponer nuevos detalles de su relación.

En su libro de memoria, Jada reveló que desde 2016 se encuentran separados pese a que han aparecido juntos en distintas alfombras rojas y se niegan a firmar el divorcio. La pareja ha decidido vivir a su manera su relación, pero son muchos los fans que lo animan a salir de esa relación, al no ser valorado por la actriz.

Pese a la ola de criticas que han enfrentado, Will presumió el momento familiar que vivieron durante el pasado Día de Acción de Gracias y no han parado las criticas por una de sus fotografías.

La foto de Will Smith besando a Jada Pinkett

“¡El mejor Día de Acción de Gracias de todos los tiempos! (Esa es mamá-mamá con sus 9 nietos!! )”, escribió Will en su cuenta en Instagram junto a un carrusel de fotografías junto a su madre, sus hijos, su esposa y sobrinos.

Sin embargo, ha sido la postal en la que aparece dándole un beso a Jada en su cabeza la que se ha llenado de criticas, pues pese a los desplantes el sigue presumiéndola frente al mundo, por lo que aseguran que sufre el Síndrome de Estocolmo.

Will Smith El actor no le teme a las criticas. (Instagram)

“Hermano, usted no aprende 🙄 Amigo date cuenta”, “Esto tiene que ser una especie de síndrome de Estocolmo”, “No duelen los cachos sino la mamadera de gallo”, “No puede ser, Will mereces a una mejor mujer en tú vida. Ella no te valora”, “Hay que quitar ese demonio y luego te ira bien”, han comentado.

Sobre este Síndrome que le atribuyen a Smith por su comportamiento, se conoce que es una reacción psicológica de las personas que han sido sometidos a abuso o han vivido una situación extrema donde se les ha privado de su libertad. Pese a la situación experimentan sentimientos de afecto contra quien los ha vulnerado.

Luego del convulsivo libro de Pinkett, ha confesado que nunca se divorciará del actor y aseguró que siguen intentando mantenerse a flote.

“Nos quedaremos juntos para siempre… Lo intenté. Lo intentamos”, confirmó en un adelanto de su aparición del 28 de noviembre en el Drew Barrymore Show, a través de Entertainment Weekly.