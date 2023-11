Valentino Lanús responde a las acusaciones de Jorge Kahwagi, pero sin aclarar nada

Hace semanas, Jorge Kahwagi reveló que Valentino Lanús lo había estafado con la venta de algunos productos provenientes de la India y que nunca entregó.

Así lo compartió el boxeador en el programa “De primera mano”, al parecer, el actor, que estuvo un tiempo dedicado al yoga y al mundo holístico, le vendió muebles y marcos de la India por la cantidad de 4 millones de pesos, pero al poco tiempo de pagarle, se fue de México.

Jorge Kahwagi acusa a Valentino Lanús de fraude: Presuntamente le habría robado cuatro millones de pesos. https://t.co/v6Qj7VQ7ef pic.twitter.com/nup9LUDtHU — Uniradio México (@uniradiomexico) October 31, 2023

Asimismo, Jorge Kahwagi aseguró que ese era el modus operandi de Valentino Lanús, pues ofrecía productos que no servían para nada o decían que provenían de la India o China para estafar a la gente, también dijo que su esposa estaría implicada en este “negocio”.

Valentino Lanús no quiso ahondar mucho en el tema porque intenta “seguir adelante”

En un reciente encuentro con la prensa, varios reporteros le preguntaron a Valentino Lanús sobre las acusaciones de Jorge Kahwagi, para que así pudiera ofrecer su versión de la historia, sin embargo, con sus declaraciones el actor dejó más dudas que respuestas.

“Si este señor... es que no les puedo contar porque es grave, si este señor supiera el daño que ha provocado… es bien grande. Nosotros tratamos de seguir adelante y compartir esta verdad increíble que encontramos, pero siempre que hay luz se genera oscuridad”, expresó el actor.

Los reporteros insistieron en el tema para que Valentino Lanús ofreciera más detalles o al menos se excusara, pero lo único que dijo fue: “Si este hombre supiera el desastre que hizo con sus amenazas, pero no podemos hablar. Yo no me meto ahí, que se arreglen las cosas. Siempre deseándole la mejor luz a las personas, para que todos estemos bien”.

Después, el actor se rehusó a seguir hablando del tema, pese a la insistencia de la prensa. Actualmente, se encuentra grabando “Tu vida es mi vida”, telenovela que protagoniza junto a Susana González.