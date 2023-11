Tres hermosas actrices ‘maduras’ que aseguran estar en contra de cualquier cirugía plástica

Brillan desde hace décadas en Hollywood. Todas gozan de una figura y belleza espectacular, con más de 50 años, y aseguran no tener ningún ‘arreglito’ en el rostro. Estas actrices maduras, además, se pronuncian en contra de cualquier cirugía plástica. Dicen que la belleza, con sus respectivos cuidados, tiene que ser lo más natural posible.

Dos ya las tienen en la imagen que les compartimos en la reseña: la hermosa mexicana, Salma Hayek, y la estadounidense de origen latino, Jennifer López. La tercera, es la sudafricana Charlize Theron, que aunque no supera la barrera de los 50, está cerca, con 48 años.

De acuerdo con una publicación de E! News cada una tiene sus motivos para estar completamente en contra de las cirugías plásticas. Entrar al quirófano por una operación estética, para ellas, no es una opción.

También te puede interesar: Salma Hayek revela por qué organiza una falsa Navidad todos los años

Salma Hayek sostiene que no usa ni siquiera bótox. Para mantener su frescura facial aplica los métodos de su abuelita, quien siempre le recomendó lavarse la cara en las noches con jabones (obvio usa especiales) y en la maña sólo aplicar un poco de agua.

Su nombre completo es Salma Hayek Jiménez Foto: Getty Images

Jennifer López, dueña de quizás uno de los cuerpos más esculturales de Hollywood, asegura a través de un comentario en su cuenta de Instagram: “Nunca me he hecho Botox ni ningún otro inyectable ni cirugía. Solo digo”, ante algunos comentarios que la acusaban de ponerse materiales para estirar su rostro.

Jennifer López La famosa enseña cómo llevar tenis con clase y elegancia (@jlo/Instagram)

Mientras que Charlize Theron está contenta con los cambios que ha experimentado su rostro, relacionados a que pasaron los años. “Me encanta que mi cara esté cambiando y envejeciendo. La gente piensa que me hice un estiramiento facial. Dicen: ‘¿Qué se hizo en la cara? ?’ Pensé: ‘simplemente estoy envejeciendo! Eso no significa que me haya hecho una mala cirugía plástica. Esto es simplemente lo que sucede”, dijo según el sitio mencionado.