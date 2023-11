Dulce María y RBD hacen del backstage una convivencia familiar, así se vivió en Guadalajara

RBD tuvo su última actuación en Guadalajara el 5 de noviembre de 2005, ya han pasado 18 años desde que se presentaron en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, por lo que el regreso de Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Christopher Uckemann y Christian Chávez se vivió de una manera muy especial en sus dos conciertos en el Estadio 3 de marzo, ubicado en Zapopan, Jalisco, en la penúltima parada del Soy Rebelde Tour.

Soy Rebelde Tour está en la recta final de sus conciertos en México. (Foto: Francisco Guzmán.)

Los clásicos sacos rojos, corbatas del colegio y texanas rosas fueron parte del outfit nostálgico de los asistentes a los shows de este domingo y lunes. Publimetro tuvo acceso al backstage y fue testigo del ambiente que se vive en la zona de camerinos, donde todas las familias de los artistas conviven de forma muy cercana.

Dulce María nos recibió en su zona de descanso y externo sus nervios por estar en la recta final de la gira. Acompañada por su esposo Paco Álvarez y su pequeña María Paula, la cantante reveló que lo mejor de estos conciertos son la reconexión con sus fans y que han hecho una bonita familia con todos.

“Estamos felices y a punto de salir a nuestro primer show en Guadalajara; felices y emocionados de estar aquí en México, y sigan la ruta de Soy Rebelde Tour que estamos a punto de llegar a la Ciudad de México. Somos una generación rebelde, después de tantos años estamos haciendo realidad el sueño que se nos quedó pendiente, por eso la importancia de hacer noches mágicas, de celebración y de volvernos rebeldes”, compartió Dulce María.

Esto es lo que sucede en el backstage de RBD

Un mundo distinto se vive detrás de un escenario, porque mientras el staff corre de un lado a otro para ver los detalles, los artistas conviven con familiares y amigos; además hay oportunidad de tomarse fotos para el álbum personal.

Cada uno de los integrantes de RBD tiene su propio camerino, pero les gusta salir para pedir la opinión de otras personas, ya sea por su vestuario, alguna duda o simplemente disfrutar el ambiente que se vive alrededor.

Anahí estuvo acompañada de Manuel Velasco, quien la llevó del brazo al escenario. Maite Perroni llegó con toda su familia, en especial su abuela que radica en Guadalajara. Uckermann disfrutó la compañía de su novia la psicóloga Samantha Yunuén Aguilar Aquino.

“Que bonito se siente estar en casa, son noches muy especiales para nosotros porque no sentimos rodeados de familia, amigos, de gente que nos ha querido toda la vida y a quienes amamos. Gracias por no olvidarnos”, dijo Anahí, quien se mostró muy recuperada tras la recaída de salud que tuvo en Brasil.

Maite Perroni es la encargada de poner el buen ambiente en la zona de camerinos, pues no deja de alentar al equipo y bailar.

“No hay nada como estar en nuestro país, nuestra tierra, nuestra gente, con nuestro sabor como mexicanos. No hay nada que se compare con eso, gracias por tantos años y gracias por estar aquí. No importa cuánto tiempo pase, realmente la gente ha hecho que RBD siga existiendo, sin ellos RBD no estaría aquí”, señaló Maite.

Christopher señaló que les llena de satisfacción que hay mucha gente que los está viendo por primera vez, “ha sido un largo viaje, es un proceso de varios corazones unidos”.

Por último, Christian Chávez habló de lo importante que es cerrar su gira en Mexico, por eso envía un mensaje especial.

“Tengo un sueño de tener un país donde podamos ser libres, donde nadie nos juzgue por nuestras preferencias, por lo que nos gusta ponernos. Yo amo mi cultura, amo México y me siento orgulloso de ser mexicano”, comentó.

Documental

La gira Soy Rebelde Tour vive su recta final, pero parte de los conciertos han sido filmados para un documental que saldrá al término de las presentaciones. El encargado de llevar la batuta de este material audiovisual es Rodrigo Guardiola, quien también es baterista de Zoé. Con varios documentales en su carrera como cineasta, el músico no pierde detalle de lo que sucede arriba y abajo del escenario, con la intención de reunir material más allá de la música.

Soy Rebelde Tour, recta final

30 de noviembre; 1, 2, 3, 16 y 17 de diciembre en el Foro Sol. Para finalizar el 21 de diciembre en el Estadio Azteca (Ciudad de México)