La historia de Natalia Jiménez y su prometido: ¿cómo surgió el amor entre ambos?

Natalia Jiménez no podría estar más contenta con el momento tan importante que está viviendo en su vida personal. Y es que la celebridad acaba de comprometerse con su novio, Arnold Hemkes.

La cantante española anunció la noticia de su compromiso con el empresario y mánager mexicano con un mensaje publicado a través de su perfil en Instagram el pasado 20 de noviembre de 2023.

“¡Dije que sí!”, expresó junto a una serie de fotos de ambos tras la propuesta. “Si antes El Escorial era importante para mí, ahora lo va a ser mucho más, no solo para mí, sino para ti también”, agregó.

La estrella de 43 años, quien se casará por segunda vez, continuó el texto manifestando su felicidad por su relación actual y la expectación que siente ante la vida que comenzarán a construir ahora.

“Estoy muy orgullosa del amor que tenemos y de todo lo que hemos conseguido juntos y no puedo esperar a ver lo que nos depara el futuro”, expresó. “Gracias por aparecerte en mi vida y llenarla de amor y alegría”.

“Eres luz para mí, para mi hija y toda la gente que se cruza contigo. ¡Soy la mujer más suertuda y afortunada de poder pasar la vida contigo!”, concluyó el texto notablemente emocionada.

¿Cómo surgió la historia de amor entre Natalia Jiménez y su prometido?

Natalia Jiménez confirmó su relación con Arnold Hemkes hace apenas dos años. En ese entonces, su divorcio del productor Daniel Trueba acababa de finalizar, pero llevaban alrededor de un año separados.

La famosa reveló su nuevo romance exactamente en febrero de 2021, un mes después a dar a conocer la ruptura con su exesposo, exmánager y papá de su hija de ahora 7 años, Alessandra.

En ese momento, la pareja ya llevaba mucho conociéndose porque el empresario tenía tiempo como su road manager. Al parecer, tras la separación, Cupido los flechó en medio de su relación laboral.

No obstante, de acuerdo a ABC, el programa Primer Impacto habría descubierto que Hemkes era el supuesto tercero en discordia en el matrimonio de Jiménez, una especulación que la artista no abordó.

Sin embargo, los detalles de su intensa historia de amor no son públicos porque la intérprete de Creo en mí ha sido cuidadosa al respecto y ha procurado compartir solo lo necesario con sus seguidores.

Eso sí, desde que dieron a conocer su idilio, no han ocultado su cariño. Al contrario, ambos continuamente comparten en redes los momentos que viven juntos y demuestran los felices y enamorados que están.

De acuerdo a Natalia, ambos hacen un equipo perfecto y tienen varias cosas en común. “Salimos en moto juntos, salimos en el kayak, salimos por ahí de viaje”, dijo llena de ilusión a ¡HOLA! en 2021.

“Hacemos muchas cosas. Estamos supercontentos y, pues nada, ahí vamos poquito a poquito”, agregó. Aparte, la superestrella también habló sobre cómo estaba llevando el noviazgo.

“Cuando ya tienes tantas experiencias a la espalda, tú también miras qué cosas puedes mejorar en ti mismo y qué cosas puedes añadir a tu vida para que tu pareja y tu relación de ahora sean mejor; y que los errores del pasado no te frenen para encontrar el amor...”, dijo.

“No puedes pensar que, porque te ha ido mal una vez, te va a seguir yendo mal siempre. Y no ha sido tanto irme mal. Han sido como diferencias. Y al final, pues yo ahora mismo estoy en una relación en la que estoy muy contenta, estoy muy feliz. Lo llevamos día a día”, confesó.

“Así lo hemos llevado ya desde hace un ratito y estamos muy contentos. Y aquí es bastante sencillo. Aquí es de darse cariño, quererse, comprenderse. Hablar mucho y disfrutar el día a día. Nunca sabes qué va a pasar mañana”, apuntó la madrileña a la revista.

La ganadora del Grammy además se abrió sobre la posibilidad de volver a casarse.

“Pues no sé, no lo sé. En Florida desde luego que no (me casaría). O sea, no, este estado para casarse es lo peor que existe. No, ¡jamás, nunca!”, declaró antes de explicar por qué no llegaría al altar donde reside.

“Miren las leyes. O sea, es terrible. Mejor nos olvidamos de eso. Nada. Yo estoy muy bien. Si me vuelvo a casar, me caso con un ritual hippie en Tulum y así con velas y cocos y traemos unos monos araña que nos traigan los anillos y eso basta”, compartió la exvocalista de La Quinta Estación.