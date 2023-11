‘Te esperaré en Venus’, la película de amor que lidera en Netflix ahora, ¿vale la pena verla?

Netflix tiene dominado a la perfección el arte de las adaptaciones a acción real de los libros más aclamados por los fans. Especialmente cuando se trata de historias de amor, sus producciones llegan incluso a superar al original gracias a la elección de los protagonistas, la parte visual y hasta la música.

Es así como recientemente ‘Te esperaré en Venus’ ha estado dando mucho de qué hablar pero ¿realmente vale la pena verla? ¡Aquí te lo contamos!

Es un hecho que adaptar al formato de largometraje aquellos libros que son tan importantes para los fans no es tarea fácil pero Netflix lo ha tenido un gran acierto con este título.

Te veo en Venus Una película de amor que deja grandes lecciones de vida (Netflix)

¿De qué trata ‘Te esperaré en Venus’?

La historia sigue a Mia (Virginia Gardner) y Kyle (Alex Aiono) en una aventura por España para encontrar a la madre biológica de Mia. Al crecer en bajo el sistema de adopción, Mia no sabe mucho sobre su familia, pero está decidida a encontrar a su madre después de que una investigación exhaustiva haya reducido su búsqueda a una lista de diez nombres. Por su parte, Kyle está tratando de superar su dolor después de que un trágico accidente deja a su amigo gravemente herido, y sus padres creen que un viaje a España es la solución. Aunque los dos no se conocen de antes, lo que viven en el tiempo que están juntos hace que la espera haya valido la pena.

La cinta tiene un mensaje importante para la audiencia que no debe perderse de vista

A simple vista, puede parecer otra película romántica genérica sobre adolescentes que se enamoran en periodos de tiempo drásticamente irreales. Sin embargo, la historia de amor tiene sus raíces en la conexión entre dos personas que se sienten muy solas y no por razones ligadas a los problemas adolescentes cotidianos.

Aunque Mia siempre ha tenido una familia adoptiva y parece estar en buenos términos con su actual madre adoptiva y sus hermanos, no sabe casi nada sobre su familia biológica. Un collar y un certificado de nacimiento es todo lo que tiene para salir. Sin embargo, Mia tiene una complicación de salud que arruina sus planes y al mismo tiempo muestra a la audiencia por qué su misión es tan importante para ella. Es entrañable verla no sólo emprender ese viaje, sino también cambiar de opinión cuando las cosas no salen según lo planeado.

Ambos adolescentes deben aprender que no deben dejar que las acciones de su pasado los definan. Mia no tiene por qué ser víctima de sus circunstancias y Kyle debe permitirse sentir y superar uno de los momentos más difíciles de su vida. Es un buen recordatorio para la audiencia de que, a pesar de las circunstancias pueden elegir llevar su vida hacia cualquier dirección que elijan.