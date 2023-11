Intimidó a Laura Pausini con atrevida pregunta, pero su respuesta le valió elogios

La cantante Laura Pausini fue homenajeada durante los premios Latin Grammys, en Sevilla, por ser la Personalidad del año. Una condecoración que la consideró como el segundo momento más feliz de su vida después de su maternidad. Ahora, este martes 21 de noviembre impresionó con su brillante participación como invitada en el programa español La Resistencia.

Su carisma se robó el show en el que reveló que el anillo que recibió en su boda, el pasado mes de marzo, es completamente diferente a los aros de oro que se dan señal de alianza en los matrimonios, y que por ser de ese material, tienden a ser costosos, pero no el de Laura.

Los anillos de ella y su esposo Paolo Carta son negros y solo les costaron 20 euros (375 pesos mexicanos), en Amazon. “En realidad los queríamos negro, negro para que no se le fuera el color, pero no lo encontramos en ninguna tienda y empecé a buscar en la web. Encontré este. No importa cuánto cuesta, sino el significado”, manifestó sobre sus alianzas.

Además, también dio detalles de cómo su boda, algo que no había revelado hasta ahora: “En mi casa, a escondidas de todos. Nadie sabía, ni mi hija, ni mis padres. Los he invitado a todos. Invité a mi familia a una cena para celebrar mi 30 aniversario de carrera. Todos los invitados llegaron con un regalo para mí, pero no para él, porque no sabían”. Solo en alcalde de su pueblo lo sabía, porque tendría que firmar.

También explicó que se vistió como en Festival de San Remo en 1993 cuando ganó. Cuando transcurrió una hora de la reunión, ella les proyectó a su familia un video que recopiló los mejores momentos en sus tres décadas de carrera. El material audiovisual duró media hora, tiempo que ella y Paolo aprovecharon para vestirse de novios. Al terminar, salieron y la familia se echó a llorar.

Como es costumbre, el presentador David Broncano, hace una pregunta incómoda a sus invitados y Laura no sería la excepción: “Hay una pregunta molto (muy) íntima que tiene que ver con el il letto (la cama)”, le indicó David.

Ella sorprendida, pero también de forma pícara le contestó entre risas: “¿qué quieres saber exactamente?. ¡¿Cuántas veces hago el amor?! Es que eres muy atrevido, increíble. ¡¿En el último mes?! Te he dicho que me he casado en marzo. Después de 18 años uno no se casa si no folla, entonces imagínate más o menos que uno (yo) que se ha casado en marzo, no es que se está relajado mucho, no hay muchas encimeras (sexo en la encimera)”.

Pero remató la respuesta con esta frase que le valió los aplausos del público por su picardía y carisma: “Además, estoy de luna de miel, sí porque no tenemos el tiempo de irnos de vacaciones, entonces, hemos elegido hacer la luna de miel en la gira, entonces, hacemos (el amor) en cada ciudad...Cuenta cuántas ciudades hago y tendrás el resultado”. Broncano quedó estupefacto en su escritorio.