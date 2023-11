Hija de Kim Kardashian gana el título de “la más malcriada” por hablar a espaldas de ella

A sus 10 años, North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, se ha convertido en una entrella de las redes sociales. Desde muy pequeña demostró tener mucho carisma y una fuerte actitud, digna de la herencia de sus padres.

Sin embargo, si bien en un inicio parecía que estaba jugando a ser la superestrella y los internautas la veían como “tierna”, es ahora que han comenzado a señalarla de “caprichosa” y “malcriada”. North parece que se está convirtiendo en la policía de la moda y ni Kim Kardashian ha podido escapar de ella.

Kim Kardashian La hija de Kim Kardashian ha sido señalada de "malcriada" en varias ocasiones (Instagram)

La empresaria incluso señaló que su hija es “como la nueva Joan Rivers”, conductora que se volvió famosa por hacer duras críticas y burlas a los atuendos de los famosos.

“Todo lo que North quiere hacer es calificar la vestimenta de la gente. A ella le encanta criticar”, dijo Kardashian en The Kardashians.

North West es señalada de ser la más “malcriada” por hablar a espaldas de ella y sus hermanas

En el episodio más reciente de The Kardashians, Kim enfrentó a su hija por hablar a espaldas de la gente. Además de criticar los looks de su propia madre, la pequeña no tuvo reparo en ser demasiado honesta sobre el atuendo de Kendall Jenner en la Met Gala, asegurando que lo odiaba.

En la Met Gala de 2023, Kendall lució un mono negro brillante y espectaculares botas de plataforma en el evento y aunque deslumbró en la alfombra roja, las palabras de su sobrina llegaron demasiado lejos.

North West también criticó el famoso vestido de perlas que Kim Kardashian durante lució en la gala. “Hay demasiadas lagunas en las perlas”, dijo North. “Parece una chica hawaiana con el vestido roto”. Después de que North sugiriera que las perlas parecían “falsas”, Kim tuvo que dejar las cosas claras.

“No, no, creo que te equivocas. Estas son perlas reales y muy caras. Creo que necesitas una lección sobre las perlas. No vamos por las chicas flapper, sino por las chicas nacaradas auténticas y vintage”. Finalmente, North dijo: “me gustan las perlas. Simplemente no me gusta que parezca de la tienda Dollar Store”. Y señaló:“Parece como si te estuvieran cubriendo una bolsa de plástico y te estuvieras asfixiando”.

Kim ha sido muy cuestionada por no poner límites a su hija, lo que la ha llevado a convertirse en una niña “malcriada”, según internautas.

¿North West estafa gente con un negocio de limonadas?

A estas alturas parece claro que a la hija de Kardashian y West no le gusta seguir las reglas y siempre encontrará la manera de nadar contra la corriente. Fue así como terminó protagonizando encabezados por criticar la decoración del hogar de su familia, ser una crítica de moda despiadada y exponer sutilezas falsas en las redes sociales.

Recientemente Kim Kardashian desató críticas por admitir que su hija estafaba gente y no hacer nada al respecto. “Coge un cántaro enorme, lo llena, lo mete en su carro y baja a la esquina. Tiene una mesa, sillas y ventiladores para mantenerse fresca. Ella hace señas. Ella permanece allí [durante] horas y horas. Si una persona al azar se detiene, le cobrará sólo 2 dólares. Si ella te conoce, te estafará por completo. Recibo llamadas de mis amigos diciendo que les cobró 20 dólares por una limonada”, dijo a la revista GQ.