Cancelan a conductora de programa tras atacar a Aracely Arámbula y defender a Luis Miguel: “¿y la sororidad?”

La polémica entre Aracely Arámbula y Luis Miguel por sus hijos continúa, y no solo entre ellos, sino que cada vez son más famosos quienes opinan.

Y es que los famosos han estado en el ojo del huracán debido a la pensión que supuestamente el cantante pagó, pero al parecer la actriz se negó a aceptar.

Hace unos días la actriz habló sobre su situación con el cantante y dijo “esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. En septiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron. Ese dinero es de mis hijos, por supuesto, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses”, dijo.

Y aclaró que ella no le ha negado al cantante que vea a sus hijos, pero el cantante no se ha acercado.

Conductora ataca a Aracely Arámbula para defender a Luis Miguel y la cancelan en redes

Este tema fue abordado por las conductoras del programa La Mesa caliente, de Telemundo, y una de ellas salió en defensa de Luis Miguel y ataco a Aracely Arámbula.

Y es que Verónica Bastos, otra de las conductoras explicó que la actriz “me decía que la convivencia entre Miguel y Danielito con Michelle no es frecuente, entonces es muy difícil para una mamá decir ‘váyanse hasta Italia ustedes dos solitos o de alguna manera sin mí, que están acostumbrados’”.

Pero, Myrka Dellanos, conductora y quien fue novia del cantante, salió a atacarla “pero pueden ir con su mamá en el avión. Mi mamá hacía eso para que yo viera a mi papá. Ella viajaba conmigo hasta la ciudad donde estaba mi padre y entonces ella se quedaba en un hotel, me dejaba que mi padre me recogiera, pasaba el tiempo con él y luego ella me recogía de nuevo y me devolvían y ella no tenía que estar en el evento o en el lugar, solo lo digo porque son cosas que hacen también las mamás para que esos niños puedan pasar el tiempo”.

Y Verónica destacó “Pero si los niños no quieren Myrka”, a lo que Dellanos replicó: “O sea, tú crees que los niños no quieren estar con su papá”.

Además Myrka destacó que las personas piensan que Luis Miguel no quiere ver a sus hijos, pero él asegura que sí quiere.

“Es una cosa del dime y direte de un lado y del otro. Qué lindo sería que uno pudiera limar las asperezas para que esos niños puedan eventualmente ir en familia”, dijo Myrka atacando a Aracely.

“Myrka ya supera a Luis Miguel, deja de atacar a Aracely”, “a esa Myrka hay que cancelarla, no puede ser que siempre esté atacando a Aracely y eso que es mujer”, “ella también es mamá y debería ser más empática, pero se nota que todavía ama a Luis Miguel”, “que raro ella atacando a Aracely, por favor cancélenla”, “ya no lleven mas a esa mujer a ese programa, que horror”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Y es que no es la primera vez que Myrka Dellanos ataca a Aracely para defender a Luis Miguel, pero ha dejado claro que él es su amigo y no le importa que la critiquen por defenderlo.