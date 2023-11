5 perfumes para oler como millonaria: las fragancias de lujo que son las favoritas de las mujeres de clase alta

Existe una gran cantidad de perfumes en el mercado y cada temporada las diferentes marcas sorprenden al público con nuevos lanzamientos que se vuelven tendencia y arrasan en las ventas. Si bien es cierto que cada tiempo las fragancias cambiar para ir de la mano con las temporadas, hay algunas de ellas que perduran sin importar el tiempo que pase.

Perfumes que huelen a millonaria: 5 fragancias dulces con toques florales

This is her: Zadig & Voltaire es un perfume con un aroma avainillado, amaderado, dulce, lactónico y cálido especiado. Es una fragancia creada por Sidonie Lancesseur y Michel Almairac para las mujeres que adoran las esencias dulces al despertar con notas de crema batida, castaña y pimienta rosa.

Black Orchid: Tom Ford: “exuda clase” es lo que dicen las mujeres sobre esta fragancia que suspire aroma a chocolate con toque floral. Es un perfume muy sensual y extra lujoso que se caracteriza por sus notas cítricas, amaderadas, de cuero, de especias y de orquídeas negras.

Loewe Aura White Magnolia es una fragancia con mucha fuerza y carácter, sin olvidar su lado dulce. Es un perfume que alude a la mujer empoderada y segura de sí misma, que siempre sabe lo que quiere. Además, tiene notas de algodón de azúcar.

Son fragancias llenas de lujo

OC X Femenine de Clive Christian es una de las fragancias más preferidas de las mujeres millonarias, debido a su excentricidad y sensualidad. Su combinación de durazno, piña, mandarina, jazmín, rosa, vainilla y cedro de Virgina crean un aroma único para la mujer independiente.

Blue Sapphire de Boadicea es un perfume creado por Christian Provenzano que se caracteriza por sus notas limón, manzanilla, azafrán, cempasúchil, jazmín de la India, ámbas y más. Es una fragancia inspirado en el misterio y la magnificencia de las reinas.