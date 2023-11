“Hollywood tembló por una mexicana”: quién es Melissa Barrera y por qué la despidieron de Scream

Melissa Barrera no solo tenía su participación confirmada en Scream 7, sino que ostentaba el papel principal. A pesar de esto, informes de medios estadounidenses indican que la productora Spyglass la desvinculó de manera discreta.

La noticia fue confirmada unas horas más tarde por Variety, quien añadió que su despido se atribuye a sus publicaciones en redes sociales en apoyo a Palestina.

Por su parte, la mexicana subió una historia con el siguiente mensaje:

¿Jenna Ortega también renunció a Scream 7?

Poco después, se reveló que Jenna Ortega tampoco formaría parte de la franquicia. Sin embargo, han surgido varias versiones sobre esta decisión.

Algunos afirman que contactó a su representante para renunciar en solidaridad con su co-protagonista, Melissa, con quien mantiene una excelente relación.

Otros informan que se debe a problemas de agenda, ya que en abril comenzará a rodar la segunda temporada de ‘Miércoles’ y luego tiene el proyecto de ‘Beetlejuice 2′.

Además, hay quienes sostienen que nunca estuvo realmente en el proyecto debido a las elevadas tarifas que solicitaba. Hasta ahora, Jenna ha optado por el silencio, dejando la verdadera razón en el misterio.

Melissa Barrera y Jenna Ortega (Instagram @melissabarreram)

¿Quién es Melissa Barrera?

Melissa se convirtió en un modelo a seguir para todas las mujeres y artistas emergentes, que pueden ver en ella que sí se puede llegar lejos, a pesar de los obstáculos y las críticas.

La actriz, de 32 años, dio inicio a su carrera en 2011 al participar en el reality show de talento “La Academia” de TV Azteca. Sin embargo, fue una de las primeras en abandonar el programa.

Pero lejos de detenerse, su ímpetu la llevó a grabar su primer álbum y el tema musical de la novela “Tanto amor”, en colaboración con Kalimba, tan solo dos años después. Además, participó en diversos melodramas como “Siempre tuya Acapulco”, “La mujer de Judas” y “La otra cara del alma”, así como en la serie “Club de cuervos”.

Sin embargo, Melissa anhelaba más, y en 2018, empacó sus maletas y se trasladó a Los Ángeles, Estados Unidos, dando inicio a una exitosa carrera como artista en Hollywood.

Melissa Barrera (Instagram @melissabarreram)

Melissa Barrera, de ‘La Academia’ a Hollywood

La talentosa Melissa, además de ser cantante, reveló en una entrevista que su primer contrato en Estados Unidos, tras superar varias audiciones, fue para la serie “Vida”. En esta producción, interpretó a Lynn Hernández, una joven mexico-estadounidense que, junto a su distante hermana, se ve obligada a enfrentar un pasado complicado, revelando así la identidad de su madre.

“Me sirvió como terapia todo lo que estaba viviendo el personaje lo iba viviendo yo también. Esas relaciones rotas que yo también tenía. Tuve que estar desnuda emocionalmente frente a la cámara. Me pedí perdón a mí misma, porque soy dura conmigo, (...) que no es mi culpa nada de las fricciones que he tenido en mi vida”. — En una entrevista la programa Ventaneando, el año pasado, manifestó que “Vida” le ayudó mucho para cerrar ciclos.

Fueron tres temporadas, que se extendieron hasta el 2020, para luego dar paso a “Sigue respirando”. Ésta es una serie de seis episodios en la que interpreta a Olivia “Liv” Lozano, que sobrevive a un accidente aéreo ocurrido en un un lugar inhóspito de Canadá.

Melissa Barrera (Instagram @melissabarreram)

Del drama al terror

La talentosa actriz dio un giro en su carrera al sumergirse en el cine de terror, interpretando a Samantha Carpenter en la franquicia Scream 5 en 2022 y en Scream 6, compartiendo pantalla con Jenna Ortega.

“No lo siento como un cambio tan grande, es como parte de una evolución de mi, como pasos naturales que siempre he querido ir escalando en la carrera, y se ha dado de una forma muy orgánica y una manera en la que me siento orgullosa. Nunca me imagina ser parte de Scream porque nunca vi un latino en las cuatro películas anteriores. Fue una sorpresa que me dieran el papel”. — Le contó al canal de Youtube Los 40.

En este 2023, no solo inició con Scream 6, sino que también se presenta en la película de drama “All the World in the Sleeping”, donde da vida a una joven madre que enfrenta la lucha contra las adicciones para asegurar la custodia de su hija.

Melissa Barrera (Instagram @melissabarreram)

“Melissa Barrera ofrece una actuación increíble como una madre joven que lucha contra la adicción. Estamos orgullosos de ser el socio norteamericano de un drama tan contundente”. — Aseveró la directora sénior de adquisiciones de Gravitas, Danielle Gasher para el portal Deadline.

Melissa ha demostrado su versatilidad al navegar entre el canto, el drama y el terror, brindando una calidad excepcional en cada uno de sus roles. Su mensaje para sus seguidores es claro: nunca permitan que las críticas los derriben, ya que lo que hagan o dejen de hacer en este momento no definirá su camino, dado que la vida ofrece innumerables oportunidades.