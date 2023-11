Fallece Francesc Picas, exintegrante de Locomía

Francesc Picas, quien es considerado uno de los referentes de la música en español tras la fundación de la banda Locomía, falleció a los 53 años en Barcelona, así lo dieron a conocer a través de un comunicado en redes sociales.

La noche del martes 21 de noviembre comenzó a circular la noticia del deceso del cantante luego de una publicación en Facebook de una página de fans, quienes aseguraron haber recibido información de personas cercanas al artista.

“Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aún me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria. Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo querido Fracesc Picas”.

Al respecto de todos los detalles, se reveló que Francesc Picas perdió la vida el 18 de noviembre; sin embargo, se desconocen diversos datos, en especial sobre la causa de muerte del intérprete.

Locomía se popularizó dentro de la industria musical por su estilo, sus coreografías elaboradas y canciones, entre las que destacan “Loco Mía”, “RSM”, “Fiesta latina”, entre otras. Después de salir de la agrupación, Francesc tomó la decisión de entrar a estudiar psicología; años más tarde, el artista retomó un proyecto musical titulado In Time.