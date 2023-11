La burla de Johnny Depp al Rey Carlos III y Camila Parker, que enloqueció a los fans de Lady Di

El Rey Carlos III y Camila Parker pueden llegar a ser una de las parejas más queridas al coronarse como Reyes de Inglaterra, pero también de las más odiadas tras la infidelidad a la que dejaron expuesta a Lady Di, quien es una de las princesas más amadas y recordadas en el mundo.

Johnny Depp, quien es uno de los actores de Hollywood más controversiales y respetados no dudó en burlarse del momento en el que conoció a los actuales monarcas y sus palabras no pasaron desapercibidas entre los seguidores de Diana Spencer.

Recordemos, que la eterna princesa de Gales se ganó el cariño y respeto por las distintas labores sociales que realizó en el poco tiempo que estuvo como miembro real, además de la cercanía que tuvo con los más vulnerables.

Así se burló Johnny Depp del Rey Carlos III y Camila Parker

Fue en 2004 cuando Johnny Depp conoció a Carlos III y a su esposa, pero no lograron establecer una amistad entre ellos, pues el actor se mofó del particular momento que vivió con ellos.

En aquel entonces, Deep debutaba en ‘Descubriendo el país de Nunca Jamás’, cinta que promocionó por todo el mundo y entre los lugares que visitó se encontró con el rey Carlos III incluso le estrechó la mano y entablaron algunas palabras.

Entre risas y lo que parecía una conversación muy agradable, lo cierto es que Johnny estaba bastante incómodo y esto se pudo conocer tras una entrevista para el programa The Graham Norton Show donde aseguró que fue muy difícil hablar con el monarca.

Si bien muchos podrían pensar que fue por el malhumor que aseguran que maneja el rey, lo cierto es que la celebridad no pudo descifrar ni una palabra de lo que le decía, pese a que hablan el mismo idioma, por lo que incluso lo imitó en medio del show.

“Estaba tratando de entender eso del señor. Le estreché la mano, pero no sabía qué me había dicho”, afirmó mientras se burlaba del rey.

Pero esto no fue todo, también contó que conoció a Camila Parker, aunque no logró convivir mucho ella, pero se encargó de no rendirle pleitesías, al no hacer la reverencia de costumbre y referirse a ella como “esa”.

Si bien mencionó que la reina consorte le apreció agradable muchos aseguraron que lo hizo en todo de ironía. Sus palabras desencadenaron un gran debate en redes sociales, pero seguidores de Lady Di se encargaron de aplaudirlo por el desplante a los reales.