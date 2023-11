Fans aseguran que Nadia Ferreira dejó fuera a candidata de Miss Universo por ser ex de Marc

Nadia Ferreira estuvo este fin de semana en El Salvador para participar en la 72ª edición del Miss Universo que se realizó el pasado sábado 18 de octubre.

La famosa modelo se desempeñó como jurado en esta edición y sorprendió con sus looks y atuendos a poco de convertirse en madre, además de mostrarse muy feliz y realizada.

Fueron muchos los halagos que recibió con su belleza y sus looks, y muchos hasta le dijeron que le robaron la corona en su año, en el 2021, donde resultó como primera finalista, pero también recibió algunas críticas.

Te recomendamos: Por qué llaman “miss buñuelos” y “la niña de los nacatamales” a la nueva Miss Universo y se burlan

Por qué critican a Nadia Ferreira y la acusan de perjudicar a candidata en el Miss Universo

Nadia Ferreira brilló la noche del Miss Universo con un hermoso vestido strapless plateado con muchos brillos, ajustado en la cintura y con falda ancha y su cabello lo llevó recogido en un moño alto.

Sin embargo, la criticaron no por su look ni su físico, sino que la acusan de perjudicar a la candidata de República Dominicana, Mariana Downing.

Y es que la joven de 28 años que representó a este país fue novia de Marc Anthony, actual esposo de Nadia y padre de su hijo.

Mariana y Marc tuvieron una relación en el 2017, cuando ella tenía 21 años y él casi 49, y de hecho, recientemente habló sobre él y recordó cómo fue su relación.

“Fue un bello momento de vida. Tengo mi vida, tengo mis cosas, tengo metas por delante. No tengo mucho que decir porque aquello está en el pasado. Recuerdo aquel tiempo con mucho afecto, pero ya está en el pasado”, confesó la dominicana, dejando claro que no siente nada por Marc.

Sin embargo, muchos aseguran que Nadia perjudicó a Mariana para que no entrara ni siquiera al top 20 del concurso, pues para muchos era una de las favoritas.

Te recomendamos: Miss Nepal tiene el bikini perfecto para plus size: ¿cómo puedes usarlo y verte así de elegante?

“Los Dominicanos no te lo vamos a perdonar”, “Nadia haciendo su efecto dejando fuera a República Dominicana 😂”, “bien vengativa la Nadia, usó su poder para no dejar que Republica Dominicana llegara ni al top 20″, “tan bella que era y no entró al top 20, me parece raro”, y “ahí hubo mano negra de Nadia”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de todo, muchos salieron a defenderla y aseguraron que la joven no entró al top 20 porque no destacó, y no fue culpa de Nadia.