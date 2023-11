El evento traumático que sufrió la Miss Universo a los 17 años

No todo es color de rosa en la vida y preparación de una Miss Universo. Las participantes de este certamen han pasado eventos desafortunados o traumáticos que les han permitido encontrar un horizonte de trabajo, tal es el caso de la vigente soberana Sheynnis Palacios.

Nacida un 30 de mayo de 2000, la nicaragüense es licenciada en Comunicación Social de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), donde jugó voleibol, y es conductora y presentadora del programa “Entiende tu mente”, proyecto social que lanzó tras batallar contra la ansiedad, con el busca ayudar a otras personas y que aborda diferentes temas sobre salud mental.

Evento traumático

A los 17 años denunció ser víctima de acoso en un baño de un restaurante en la capital. Fue en 2017 que publicó un video donde explicó que un trabajador del restaurante donde se encontraba la grabó mientras estaba en el baño.

“Me dirigí al baño, no pasaron alrededor de 15 segundos cuando alguien más entró, no le puse atención, pero al instante fue como que no escuché nada y como que alguien me dijo que volteara a ver a mi derecha, volteé a ver hacia mi derecha y estaba un celular grabándome, me asusté… inmediatamente busqué cómo salir del servicio higiénico, cuando salí le pregunté a mi acompañante quién acaba de salir y me dijo que era un muchacho”, es parte del relato de la entonces Miss Teen.

Su trabajo y su próximo objetivo

La ganadora del concurso sucede a la estadounidense R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022. En la etapa de preguntas, dijo que una mujer en cuyo lugar quisiera estar por un día es en el de Mary Wollstonecraft, escritora, filósofa inglesa y una de las primeras mujeres en desarrollar el pensamiento feminista, porque “es la primera mujer que abrió brecha a los derechos de las mujeres”.

También manifestó que “haría lo posible para que las brechas salariales de esa época (1756) fueran la oportunidad perfecta para que muchas mujeres pudieran trabajar en cualquier área”.

“No hay limites para las mujeres, podemos y tenemos las capacidades”, añadió y fue ovacionada por los asistentes.