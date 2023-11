¿Lo notaste? Las indirectas de Rosalía y Rauw Alejandro que pocos entendieron

Por primera vez en casi cuatro meses después de su ruptura, los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro se volvieron a ver las caras, este jueves 16 de noviembre, en plena ceremonia de los premios Latin Grammys, que se desarrolla en la ciudad de Sevilla, en España. La española está nominada en la categoría de mejor grabación del año por “Despechá”.

La artista inauguró el máximo evento de la música latina. Los asistentes en el Palacio de Congresos escucharon de su voz el tema “Se nos rompió el amor”, de la gran Rocío Jurado, en versión flamenca, que, por supuesto, fue relacionada con la situación amorosa que vivió el pasado 25 de julio, cuando se conoció que ella y Rauw terminaron su noviazgo de tres años y compromiso de matrimonio.

Rosalía le puso mucha pasión el tema, mientras su exmiraba desde el público la actuación. Las redes sociales estallaron con este espectáculo: “A Rosalía y Raw se les quedaron pequeñas las redes sociales para mandarse indirectas… mejor los Latin Grammys” y “Explícame las indirectazas que se están mandando Rosalía y Rauw. Ella cantando “Se nos rompió el amor” y el “Se fue”, pues, precisamente el reguetonero también se robó el show con el tema que interpretó poco después.

En homenaje a Laura Pausini, interpretó “Se fue”, por supuesto que era imposible que no se vincularan las canciones con su noviazgo fallido. Mientras ella cantó “Se nos rompió el amor de tanto usarlo o de no usarlo”, Rauw Alejandro le dedicó: “Se fue... me quedó solo su veneno”.

En agosto, un allegado a los artistas afirmó que la ruptura se debió a que él “era poca cosa” para ella. “La Motomami” no soportó la presión por parte de su staff y cedió: “El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentía que la estaba ‘bajando de nivel’, que no estaba a su altura. Ellos la quieres llevar a Hollywood, quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa. La ven (a Rosalía) más Kardashian, y Rauw sienten que no está a ese nivel. Era un estorbo para su proyecto personal porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo”.

La prensa rosa española aseguró que fue ella quien tomó la decisión de finalizar y lo hizo, presuntamente, en junio. Ambos afirmaron que no se trató por una tercera persona en discordia, sino porque otros asuntos, que no ventilaron. Esto lo aclararon luego de que se corrió el rumor de que él le habría sido infiel con una modelo colombiana.

Incluso, la propia modelo también lo desmintió y aseguró que solo se trató de un chisme con mala intención por parte de la hermana de una de sus amigas, por lo que ella tomaría acciones legales porque su imagen fue afectada.