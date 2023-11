Jacob Elordi revela que no quería hacer ‘El Stand de los Besos’

El intérprete australiano Jacob Elordi alcanzó la fama en 2018 gracias al éxito masivo de Netflix, ‘El Stand de los Besos’, una película adolescente que fue tan popular que se convirtió en una trilogía. Estas películas, que también impulsaron la carrera en Hollywood de la actriz Joey King, son comedias románticas que cosecharon mucho afecto entre el público, aunque recibieron críticas desfavorables por parte de los críticos.

Ahora, Elordi ha admitido que no tenía un gran entusiasmo por las películas y que inicialmente no tenía interés en participar en ellas. En una entrevista con la revista estadounidense GQ, reveló que “no quería hacer esas películas antes de hacerlas. Esas películas son ridículas. No son universales. Son un escape”.

A pesar de no ser su elección preferida para actuar, aceptó el trabajo siguiendo una lógica común en Hollywood conocida como ‘una para ellos, una para mí’. Este enfoque implica que los actores participen en proyectos menos destacados con la esperanza de ser considerados en el futuro para películas de mayor prestigio.

“Esa también es una trampa. Porque puede convertirse en 15 para ellos, ninguna para ti. No tienes ideas originales y estás muerto por dentro. Así que es un baile complejo (…) Mi ‘una para ellos’, ya la hice (en referencia a ‘The kissing Booth’)”, explicó.

Sin embargo, señaló que en la actualidad su trayectoria ha alcanzado un punto en el que se siente a gusto: “Probablemente por eso estoy tan feliz”.

El actor no quiso audicionar para Superman

Durante la entrevista, Jacob Elordi compartió que le propusieron hacer una prueba para la próxima película de Superman, en la que el personaje de Clark Kent sería más joven que en las películas anteriores protagonizadas por Henry Cavill. A pesar de ello, declinó la oportunidad debido a que consideró que el personaje tenía una carga demasiado sombría para él, especialmente considerando que ya ha interpretado a varios personajes complejos en el pasado.

“Me pidieron que audicionara para Superman. Inmediatamente dije ‘no, gracias’. Eso es demasiado. Eso es demasiado oscuro para mí”.

Además, aseguró que no tiene interés en involucrarse en ninguna película de superhéroes. “No particularmente, no. Siempre me han dicho que tengo que dar una respuesta general o mi agente se enojará conmigo. ‘¡Cualquier cosa puede pasar!’. Y obviamente, cualquier cosa puede pasar, pero en este punto de mi vida, no me veo teniendo interés en eso”, indicó.

“Me gusta hacer lo que me gusta ver y me pongo muy inquieto viendo esas películas (de superhéroes)”, dijo.