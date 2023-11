“Nunca le digan eso a una mamá”: Sherlyn visibiliza el gran trabajo que implica ser madre

Sherlyn González calla a los haters que la acusan de no trabajar La actriz contó que no solo está en el mundo del espectáculo, sino que también es madre. (Instagram @sherlyny)

La actriz y cantante Sherlyn González arranca miradas y suspiros en cada emisión del programa “Mira quien baila” ¡La revancha! Se destaca como reportera detrás del escenario y luce estupenda con sus sensuales outfits, pero una vez que el show acaba, ella vuelve a su otra rutina: ser madre. Sale en busca de su pequeño André, de tres años, quien la espera en casa.

“Es mi primer proyecto desde que me mudé a Miami, Estados Unidos. Me siento como en casa, son como mi familia, me hace feliz estar allí y con un proyecto que siente cada vez es lindo, donde los niveles de calidad y exigencias son mayores. (...) Con dos maletas y un backpag me mudé de casa, y se siente raro. Entonces, llegar a una nueva ciudad y que te reciben bien y que todo va caminado de forma correcta que vas creando nuevo vínculos y lazos”, expresó la artista ante de comenzar en el show en octubre.

Ella consiguió darle un hogar propio a su niño, algo que lo festejó por todo lo grande y lo compartió con sus seguidores en Instagram. Además, a penas tiene una posibilidad, no duda en buscar la paz y tranquilidad en algún paseo o viaje.

González es una ventana abierta con parte de su vida privada, por lo que sube videos y fotos de las actividades que realiza con su niño. Además de recibir aplausos, también es blanco de críticas, a las que muchas veces a enfrentado, y este martes 14 de noviembre usó sus redes sociales para descargarse contra los haters, quienes ahora la han atacado diciendo que ella no trabaja. Esto la sacó de sus casillas.

Sin embargo, como una dama, los calló: “Bueno ahí les va una explicación para esas personas que no tienen ni idea. Independientemente, además de ser actriz, conductora, empresaria, etc. hace tres años y medio me convertí en mamá de André. Antes de eso, tuve un trabajo maravilloso durante nueve meses, que fue formar a un ser humano en mi pancita. Después de eso vino la parte más divertida: un año y medio de lactancia”, detalló la actriz de 38 años.

Siguió explicando: “Además, que ha sido todo el tiempo hacer de comer, almorzar, desayunar, cambiarlo, llevarlo, ser su chofer, su nana, su amiga, su ‘Paw Patrol’, ´Héreos en pijama’, acompañarlo al fútbol, a la natación, a la equitación, llevarlo al baño en la noche cuando quiere hacer pipí. el entrenamiento para quitarle el pañal, traerlo a la escuela, llevarlo a cumpleaños, estar agotada y llegar a jugar carritos porque así funciona la vida”.

Sherlyn añadió que “básicamente, los últimos cuatro años de mi vida me he encargado de formar a un ser humano, que es un bebé y que necesita mucho de mí y que seguirá necesitando de mí mucho por tiempo. Entonces, seguramente cuando le vayan a hacer una opinión o un comentario a una mama de: ‘No estás trabajando’, piensen en todo esto. (...) Nunca le digan eso a una mamá...Y se me olvidaba todo esto sin descuidar a mi familia, mi trabajo, las giras, la terapia, los bailes mañaneros y sobre todo... LA salud MENTAL”.

La cantante Dulce María la respaldó: “¡El mejor trabajo, pero el más exigente! Desde que tienes 5 años no has parado de trabajar aparte, y de estudiar y de ser la mejor versión de ti en todos los aspectos ❤️❤️❤️”.