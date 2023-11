Hugh Jackman y la estrepitosa fortuna que le ofreció a su ex para que no hable de sus secretos

Hugh Jackman es uno de los actores de Hollywood más reconocidos ante al cantidad de personajes que ha interpretado en las diferentes cintas a lo largo de sus más de dos décadas de carrera, y aunque ha intentado mantener su vida privada alejada de los escándalos su separación ha sorprendido a muchos.

El protagonista de Wolverine se separó de su esposa Deborra-Lee Furness con quien tiene dos hijos en común, tras 28 años juntos, por lo que sorprendió a sus fans, al tratarse de una de las parejas más sólidas de la industria.

Aunque la también era 12 años mayor que Jackman ambos lograron llevar una relación alejada de los escándalos, pero ahora que están en medio de su divorcio, él ha tenido que ceder gran parte de su fortuna para mantener su privacidad a salvo.

La cifra que Hugh Jackman le ofreció a su ex esposa para que no revele sus secretos

Si bien ambos han mantenido una amistad tras su separación, la cual quedó reflejada tras la celebración del cumpleaños de Hugh número 55 el pasado 12 de octubre, donde se les pudo ver a la pareja disfrutando del día especial, lo cierto es que firmaron un valioso acuerdo en medio de su divorcio.

El famoso ha tenido una petición puntual para la madre de sus hijos, para mantener a salvo la privacidad de su familia, y en especial, sus secretos, al ser un hombre bastante celoso con su vida.

Según una fuente reveló al ‘National Enquirer’, Hugh le ofreció al menos la mitad de su fortuna a su ex pareja para que guarde silencio, lo cual sería una cifra estimada en al menos 100 millones de dólares.

“La preocupación de Hugh nunca ha sido el dinero, sino tenerlo todo bajo control. Es un hombre con muchos secretos y no quiere que ninguno de ellos quede expuesto. Digamos que Deb no tendrá que preocuparse por conseguir un trabajo. Tendrá suficiente dinero para el resto de su vida... si firma un acuerdo de confidencialidad hermético”, indicó la fuente. Y es que, pese a no tener un acuerdo prenupcial al parecer el actor estaría dispuesto a ceder “100 millones de dólares, siempre que ella acceda a sus estipulaciones”.

La cifra de la celebridad se estima que alcance los 290 millones de dólares.