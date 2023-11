Ex actriz de High School Musical ahora se dedica a intenso deporte: a sus 42 años no hay límites

Han pasado 17 años desde vimos por primera vez High School Musical y desde entonces, hemos sido testigos de la evolución de sus estrellas. Mientras una Vanessa Hudgens y Zac Efron han destacado en grandes producciones de Hollywood, muy alejadas de la imagen infantil que tuvieron en sus años Disney, una Monique Coleman está triunfando en algo que no tiene nada que ver con la actuación.

La ex estrella de High School Musical interpretó a Taylor McKessie, estudiante estrella y mejor amiga de Gabriela (Hudgens). Ahora, a sus 42 años le está demostrando al mundo que no hay límites cuando de perseguir tus pasiones se trata.

Monique Coleman Así se veía la actriz hace 17 años (Instagram)

“Estoy realmente agradecida de haber sido alguien que pudo brindar representación en un momento en el que no había mucha, y estoy muy feliz cuando veo a esta próxima generación de artistas jóvenes y que hay mucho más espacio para ellos. para la gente de color”, dijo a Insider en enero de 2021. “Significa mucho para mí, particularmente porque Taylor es un personaje muy dinámico y la persona más inteligente en la escuela y todo eso en una época en la que, a menudo, los personajes de chicas negras tendían a ser más inteligentes”. ser los que tenían actitud o ser atrevidos”.

Coleman se alejó de la actuación para hacer realidad el sueño de hacer patinaje artístico, un deporte en el que siempre han existido muchas barreras de la edad.

Recientemente la ahora estrella del patinaje artístico publicó un video en el que se le ve patinando sobre hielo con un hermoso uniforme al ritmo de Daydream de Lily Meola. La canción definitivamente ha quedado a la perfección con el emotivo mensaje que la ex actriz ha querido transmitir sobre nunca dejar de soñar ni rendirte.

“Sueña despierta. Nunca en un millón de años me imaginé participar en #patinaje artístico para adultos a los 42 años y luego celebrar este cumpleaños realizando mi primera rutina en solitario en la icónica pista @bryantparknyc. ¡Gracias a todos en la comunidad ⛸️ que me abrazaron de todo corazón y ayudaron a hacer posible este momento! Estoy realmente asombrado por mi progreso durante los últimos 9 meses y no puedo esperar a ver adónde me lleva este nuevo sueño”, se lee.

Nunca es tarde para perseguir tus sueños o tener nuevas metas

La sociedad siempre nos ha hecho creer a las mujeres que tenemos una “fecha de caducidad”, que cuando llegamos “a cierta edad” tenemos que comportarnos “de cierta forma” o haber alcanzado “ciertas metas”. SIn embargo, mientras más conciencia tomamos de que somos libres de tener nuestros propios objetivos y sentido de la plenitud, más fácilmente encontramos aquello que nos hace realmente felices.

Nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños y no te atrevas a dejar que nadie te diga que lo es. Tu edad no te define ni determina lo que eres capaz de lograr.

Monique ha compartido en sus redes sociales su proceso, demostrando cómo enfrenta los obstáculos de un deporte tan exigente, cómo se cae y cómo se levanta sin temer al qué dirán.

“Solía querer ser como los artistas que admiraba, pero creo que el secreto para sobrevivir en Hollywood es descubrir quién eres, perfeccionar tu voz única y ser tú mismo por completo. Está bien inspirarse, pero nunca copiar. No hay nadie con tu historia, experiencia, pasión o talento. Cuanto más comencé a abrazar las partes multifacéticas de mi personalidad (incluidas las que aparentemente son contradictorias), más me abrí un camino. Aprendí a transmutar mi dolor y adversidad en poder. Cuando se cierra una puerta, creo la mía propia”, señaló Coleman en una entrevista.