Enrique Guzmán hace lamentables declaraciones durante una rueda de prensa

En lo que parecía una tranquila rueda de prensa para anunciar el concierto de la Caravana del rock & roll, el próximo 17 de noviembre en el Auditorio Nacional, con Enrique Guzmán, Angélica María, Roberto Jordán, Los Teen Tops, entre otros, se transformó en un momento tenso con ambiente hostil.

El actor y cantante, de 80 años, formaba parte del talento para la promoción del concierto, junto con las otras leyendas del rock en español, pero todos prefirieron retirarse cuando se le preguntó acerca de las declaraciones del periodista Emilio Morales, exmánager de Sylvia Pasquel, quien aseguró que existe un video en el que se ve a Enrique Guzmán agrediendo a una menor de edad.

Ante las preguntas sobre el tema, el cantante decidió responder pero no de la mejor manera.

“Tu tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces, la has visto?”, dijo molesto Guzmán a la reportera que lanzó la pregunta.

“Yo no y me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta”, dijo en tono sarcástico, e inmediatamente se retiró del lugar.

Las penosas declaraciones de Enrique Guzmán han indignado a internautas, sobre todo por el poco tacto al hablar de un tema tan delicado que abrió conversación en internet.

“La cara que pone Angélica María es la cara de todos”, “Lo normalizado que está la conducta de este tipo. Sigue trabajando, anda como si nada, la gente de su medio lo saluda, los medios lo entrevistan”, “Así se trata a los criminales, misóginos etc.”, “Pero no está editada??”, comentaron algunos internautas en la plataforma X.

