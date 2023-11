El día que Matthew Perry tuvo que dejar atrás sus sentimientos por Jennifer Aniston

Jennifer Aniston Matthew Perry tenía sentimientos por su co protagonista (Instagram)

El 28 de octubre el mundo quedó en shock con la noticia de que Matthew Perry había sido encontrado muerto en el jacuzzi en el patio trasero de su casa. Aunque hasta ahora la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles no ha establecido la causa oficial del deceso, los informes apuntaron que no se encontraron drogas ilegales en el lugar y no se sospechó de ningún crimen.

La muerte de Mathew Perry sigue siendo un tema sensible para muchos por lo repentina que fue. El actor parecía estar en muy buen lugar: fue parte de una de las series más exitosas de todos los tiempos, era querido por todos, se había mudado recientemente a una casa renovada con vista al océano en el vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles, tuvo varios viajes recientes con amigos, acababa de firmar para protagonizar Unworthy, una nueva película dramática y estaba armando ideas para una serie protagonizada por un personaje parecido a Batman llamado Mattman.

Matthew Perry La muerte del actor es un recordatorio de lo peligrosa que es la depresión silenciosa (Instagram)

La reacción de sus compañeros tardó en llegar. Marta Kauffman, David Crane y el productor ejecutivo Kevin Bright fueron los primeros en emitir sus mensajes a Perry. Poco después, David Schwimmer expresó: “Matty, gracias por diez años increíbles de risas y creatividad. Nunca olvidaré tu impecable sincronización y entrega cómica. Podrías tomar una línea recta de diálogo y doblarla a tu voluntad, dando como resultado algo tan completamente original e inesperadamente divertido que todavía sorprende. Y tenías corazón. Con el cual fuiste generoso y lo compartiste con nosotros, para que pudiéramos crear una familia a partir de seis extraños”.

Ahora ha sido Jennifer Aniston quien conmovió a las redes sociales con su despedida.

“Oh, vaya, esto me ha herido profundamente. Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado”, continuó. ‘Todos experimentamos una pérdida en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de la vida o pérdida del amor. Poder SENTARTE realmente en este dolor te permite sentir momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente. Y lo amamos profundamente. Siempre fuimos los 6. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál iba a ser nuestro camino”, sentenció la actriz.



Aniston incluyó un dulce mensaje de texto que Perry le envió en algún momento del pasado en el que hablaba efusivamente de poder hacerla reír, algo que, según ella, era muy importante para él.

Matthew Perry estaba enamorado de Jennifer Aniston

El actor Matthew Perry reveló durante una participación en el podcast de Jess Cagle en 2022 que sus sentimientos románticos hacia su coprotagonista de Friends Jennifer Aniston “se disiparon” cuando se dio cuenta de que ella estaba interesada en David Schwimmer.

Perry dijo que “sabía lo que estaba pasando” entre sus compañeros de reparto mientras filmaban la serie. “Pero al principio era como si ella entrara y yo le dijera: ‘¡Oye, qué bueno verte!’ Y yo iba a mi camerino y simplemente decía: ‘Oh, nunca podré estar con ella’”.



Añadió que eventualmente pensaría en dejar de lado sus sentimientos por la actriz: “Está bien, ya es suficiente. Ya es suficiente. Ya ha sido suficiente”. Por su parte, Aniston reveló en el programa de reunión ‘Friends’ que sentía algo por David, de 56 años, cuando estaban haciendo Friends.

Perry agregó que cuando superó a Jennifer desarrolló sentimientos por su interés amoroso de Friends, Courteney Cox, así como por su otra coprotagonista Lisa Kudrow. Le dijo a Good Morning America: “Así que me resultó un poco difícil ir a trabajar, porque tenía que fingir que no estaba enamorado”.