Geraldine Bazán habla maravillas de Gabriel Soto; Entérate qué dijo

Aunque su relación no terminó bien, pues hubo rumores de que el actor le había sido infiel con su actual pareja Irina Baeva, Geraldine Bazán y Gabriel Soto mantienen una relación muy cálida con sus hijas; Elisa y Alex a pesar de que su matrimonio terminó hace más de cinco años.

Recientemente la actriz dio detalles de su conexión actual e incluso de lo que siente por su ex, lo cual sucedió cuando Laura Zapata le preguntó en el programa ‘Secretos de Villanas’, cómo era la relación actual con su ex y sin pelos en la lengua, lo contó todo.

“Ambos somos muy buenos papás y me jacto de decirlo la verdad. Yo me considero no la mejor, obviamente no, pero sí una mamá muy entregada, son mi prioridad, son mi vida entera y sé que para él también, entonces tenemos ese compromiso, o sea no lo decimos para los dos lo más importante son nuestras hijas y su bienestar y que ellas estén bien. Y a mí me ha pasado igual, yo me he regresado de República Dominicana a dejarlas porque yo estoy haciendo una película allá y me regreso el mismo día en la noche”, contó.

La actriz mexicana agradece al canal de televisión Canela Punto por crear una serie documental basada en las mujeres detrás de los villanos de la telenovela, para que puedan conocer mejor a las personas que marcan la vida de los diversos personajes en TV.