Los motivos por los que Niurka no ha querido volver a Cuba

En la actualidad, Niurka es una de las actrices cubanas más reconocidas en México, y algo que ha llamado la atención es que ha manifestado que no quiere volver a su país, a pesar de que siempre se muestra orgullosa de sus raíces.

Aquí te contamos qué dijo la artista, y cómo ha sido su carrera a lo largo de los años.

¿Qué dijo Niurka sobre la posibilidad de regresar a Cuba?

En una entrevista con el podcast “Gusgri”, la artista contó que siente una gran tristeza por la situación que atraviesa Cuba actualmente.

“Me da tristeza, porque no me puedo calla la boca”, expresó Niurka.

Aunque la actriz dejó en claro que está orgullosa de sus raíces, aunque se siente mal de ver la pobreza que sus compatriotas atraviesan.

“Todo (me gusta), mis raíces, mi alegría, mi música, mi gente, mi tabaco, la raza, mi cuba mi gente, pero me da mucha tristeza ver lo triste que están, la carencia que tienen”, agregó.

Niruka se lanza en contra de los artistas que visitan Cuba

Cabe señalar que la famosa hizo mención sobre algunas celebridades que van a aquel país, y muestran los lujos y la abundancia que poseen.

“Tú sabes porque yo no soy de esas cubanas que van nada más a la gozadera a la botadera de dinero, a presumir abundancia, a vivir de lo que vive el turismo, me da demasiada tristeza ver lo demás, yo cuando he ido a Cuba he ido a donde está la raza, la gente”, expresó.

Incluso, confesó que cuando solía ir de viaje a su país, ella prefería hospedarse en un hotel, pues no tenía a donde más llegar.

“Voy al hotel a hospedarme porque en algún lugar me tengo que parar, pero obviamente salgo de ahí para juntarme con mi gente, eso hago cuando voy”, concluyó.