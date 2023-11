Mujer acusa a Anuel de tener un hijo con ella y no hacerse cargo, pero usuario la desmiente

Aunque Anuel AA lleva más de un mes desaparecido de las redes sociales y de la industria musical tras haberse sometido a una cirugía “de vida o muerte” se ha visto envuelto en una nueva polémica sobre su vida personal, luego que una mujer venezolana lo acusara de haber negado al hijo que tuvieron juntos por su color de piel y ahora intentar buscarlo.

Esta no es la primera vez que el boricua queda expuesto como padre, pues recordemos que su segunda hija, Gianella, fue producto de una noche de pasión del reguetonero con la modelo colombiana Melissa Vallecilla, y por varios meses negó a la niña por pensar que se trataba de una mentira.

Tras las fuertes declaraciones de la joven madre, la cual causó distintas opiniones divididas, un usuario en internet la desmintió públicamente asegurando que fue su amigo.

Esto dijo la mujer que acusa a Anuel de ser padre de su hijo y así la desmintieron

“Todo nació de una pequeña aventura. Cuando yo quedé embarazada, yo lo busqué a él para que reconociera al niño. Todo eso para que le diera para los pampers, tú sabes, para las toallas y todo eso. Y él cuando vio al niño se dio cuenta, que era blanco y él por eso lo negó. Simplemente por su color porque dijo que no era su hijo. Que cómo es posible que tuvo a su hijo y es blanco. Que no, que eso es algo imposible porque él no tiene hijos blancos. De esta manera fue que él no se hizo responsable y yo le dije: -Pero si tú quieres hacemos una prueba de ADN”, sostuvo.

Según ella el cantante ahora la está denunciando por no dejarle ver a su hijo, luego de ella haberlo buscado y haber sido rechazada en varias oportunidades.

“Ha pasado mucho tiempo y el niño necesita un padre presente en su vida. Pero es que ni siquiera le da dinero. No le da para el champú, no le da para los pampers, No le da nada. Yo decidí no buscarlo más. No mendigarle amor. No mendigarle nada. Ahora él decidió buscarlo y me demandó. Me demandó porque yo no quiero que él vea a su hijo. Después de todo el hambre, que tuve que salir con mi hijo adelante sola. Ahora él lo quiere buscar. Yo esto no lo considero justo”, agregó.

Te recomendamos: Esta podría ser la enfermedad por la que Anuel AA tiene tan preocupados a sus fans

Sin embargo, son muchos los que consideran que su discurso es contradictorio por mencionar que su hijo necesita un padre, pero ahora negárselo tras supuesta denuncia. Lo cierto es que un usuario decidió desmentirla asegurando que fue amigo de ella y que conoce al padre del niño y no se trata de Anuel.

“Eso es falso, yo la conozco a ella, el papá del bebé siempre ha estado presente y se llama Ángel, el uso excesivo de drogas es nocivo para la salud mental”, asegura @manualerod.

Según él, solo está buscando captar seguidores en sus redes sociales, al dedicarse a hacer contenido en redes sociales. Hasta el momento, ni el cantante, ni su equipo se han pronunciado al respecto.