La regla que Adamari Lopez le impuso a Toni tras su separación y que toda madre debería seguir

Adamari Lopez y Toni Costa protagonizaron una de las rupturas más comentadas en 2021 pese a que se encargaron de no brindar muchos detalles sobre la decisión que los llevó a ponerle punto y final a su historia de amor, pese a que tuvieron juntos a su hija Alaïa.

Si bien mucho se comentó sobre una posible infidelidad por parte del bailarín luego de anunciar su romance con la modelo Evelyn Beltrán, lo cierto es que la ex pareja se ha encargado en trabajar juntos como un equipo por el bienestar de su pequeña y lo han conseguido.

Ahora, la querida conductora se ha sincerado sobre cómo ha sido su lucha tras su duelo y la adaptación a su nueva vida de soltería.

Adamari Lopez y el consejo que deben seguir todas las madres

Durante una entrevista con Erika de la Vega dejó claro que fue ella quien tomó la decisión de terminar con Toni al no ver solución pese a lo difícil que llegó a ser, pero siempre priorizando la salud emocional de su hija.

“Al principio, aunque yo fui la que tomé la decisión, hay coraje, hay dolor y quizás no soy la misma del principio. Siempre he deseado que Alaïa y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo. Alaïa yo siento que necesita a su papá y se lo disfruta mucho y Toni también pasa un bonito tiempo con ella y le hace bien a los dos”, expresó ante las cámaras.

Con respecto a la gran mancuerna que ha formado con su ex pareja para la crianza de la hija que comparten, Adamari López indicó que el camino no fue fácil, pero finalmente lograron encontrar un equilibrio.

“Ahora creo que estoy mucho más relajada, se han dado situaciones en las que pienso que ha demostrado la capacidad que tiene para estar al pendiente de ella, de tenerla en un lugar seguro y mientras más seguridad me da en ese aspecto más tranquilidad tengo yo y nos disfrutamos todos ese proceso. Y en eso estamos”, detalló.

Lopez dejó claro que no se mete en la vida personal de su pareja, siempre y cuando no afecte a su hija, pues ahí si se metería e incluso le pidió que en caso de ser en el caso contrario, también le pidió a el que intervenga.

“Yo no me quiero meter en absolutamente nada que tenga que ver con su vida personal y con cómo él maneje esa vida personal a menos que afecte a Alaïa. Si afecta a Alaïa entonces sí me da la gana de meterme y, no solo eso, le digo a él que puede hacer lo mismo conmigo. ‘Siempre y cuando tú veas que hay algo que yo haga que pueda afectar a la niña te tienes que meter porque tú como papá tienes que querer lo mejor para ella’. A mí no me interesa nada que tenga que ver con lo que él quiera hacer, siempre y cuando no le afecte a ella”, sostuvo.

Sin duda, un consejo que debería tomar cada madre separada para asegurarse del bienestar de sus retoños.