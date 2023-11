Chris Evans se aleja de los superhéroes y protagoniza esta nueva película policial en Netflix

“Liza Drake (Emily Blunt) es una madre de clase trabajadora que acaba de perder su empleo y apenas puede subsistir. Un encuentro fortuito con Pete Brenner (Chris Evans), el representante de ventas de una empresa farmacéutica, la ubica en un camino de ascenso económico, pero de dudosa moral, y pronto queda involucrada en una peligrosa operación de crimen organizado. Lidiar con un jefe cada vez más desquiciado (Andy García), los problemas de salud de su hija (Chloe Coleman) y una mayor conciencia sobre el devastador impacto que tiene la empresa obligan a Liza a evaluar sus opciones. El negocio del dolor es una mirada cruda y reveladora de lo que algunas personas están dispuestas a hacer por desesperación y lo que otras hacen por pura codicia”, es la sinopsis oficial de la cinta con la que Chris Evans está triunfando en Netflix.

Ciertamente Chris Evans ha sido un gran Capitán América en la saga del superhéroe y como uno de los Avengers sin embargo, muchos opinan que ya han sido demasiados años de entrega al personaje y que el actor necesita “moverse” hacia nuevos horizontes.

Evans también lo sabe por lo que hace unos meses sorprendió con una cinta policial en Netflix al lado de Emily Blunt que está teniendo mucha atención.

Esto es lo que debes saber de la cinta policial de Chris Evans

Pain Hustlers está dirigida por David Yates, quien dirigió las últimas cuatro películas de Harry Potter y los derivados de Animales fantásticos. El guionista Wells Tower escribió el guión de la película, basado en el artículo de Evan Hughes de 2018 publicado en The New York Times Magazine y el libro posterior Pain Hustlers: Crime and Punishment at an Opioid Startup.

Chris Evans La cinta ha sido muy aclamada en la plataforma (Netflix)

La plataforma obtuvo los derechos de distribución mundial de la nueva película en el Festival de Cine de Cannes de 2022. Además de Blunt, Evans, García y Coleman, la nueva película también cuenta con las actuaciones de Catherine O’Hara, Jay Duplass, Brian d’Arcy James, Amit Shah, Aubrey Dollar, Willie Raysor y Andy García. Pain Hustlers se estrenará en cines selectos el 20 de octubre antes de comenzar a transmitirse en Netflix el 27 de octubre.

Si te gustan las tramas policiales, Pain Hustlers es para ti

Las historias sobre los peligros de las grandes farmacéuticas en Estados Unidos, impulsados por las ganancias, están teniendo un momento en la pantalla.

Desde dramas de ficción como Dopesick, The Drop Out y Pain Killer hasta documentales como All The Beauty And All The Bloodshed de Nan Goldin, estamos bien atendidos para proyectos que profundizan en cuánta miseria puede surgir de la proliferación desenfrenada de analgésicos recetados. . Bueno, hay más por venir. Chris Evans y Emily Blunt protagonizarán ahora Pain Hustlers, una película de Netflix que también está basada en una historia real sobre una estafa farmacéutica.

Blunt interpreta a Liza Drake, una “madre soltera trabajadora” que pierde su trabajo, lo que la pone en una situación desesperada. Se involucra en negocios con un representante de ventas farmacéuticas, Pete Brenner (Evans), pero su fallida empresa pronto se ve envuelta en “un peligroso plan de extorsión” que destruye vidas. ¿La ética y la moral de Liza alguna vez entrarán en vigor, o simplemente está ahí para ganar dinero contante y sonante a cualquier costo?

¿Está basado en una historia real?

Si bien el personaje de Liza es ficticio, la trama de la película se basa en gran medida en eventos de la vida real, reportados por primera vez por el periodista del New York Times Evan Hughes en 2018 y luego convertidos en un libro, llamado The Hard Sell: Crime and Punishment at. una startup de opioides.

En un artículo de investigación titulado “The Pain Hustlers”, Hughes descubrió la historia corrupta de Insys Therapeutics, una compañía farmacéutica que empleaba nefastas tácticas de extorsión con medicamentos recetados. ¿El producto principal? Un analgésico opioide muy potente llamado Subsys, una versión recetada del fentanilo.

Básicamente, Insys pagaba a los médicos para que recetaran el altamente adictivo Subsys a sus pacientes, y si bien era un medicamento más adecuado para pacientes con cáncer que padecían “dolor irruptivo” o que eran terminales, se recetaba más libremente a cualquiera que sintiera algún tipo de dolor.

Los representantes de ventas que comercializaban el medicamento en Insys también fueron recompensados con enormes ganancias inesperadas. Statnews informó que “a una representante de ventas en Alabama se le pagó un salario base de 40.000 dólares, pero recibió más de 700.000 dólares en comisiones de 2013 a 2015 en función del volumen de recetas no autorizadas escritas por los médicos a los que consultó, según registros judiciales”.