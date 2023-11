“Ojalá pronto borre toda su música”: Bad Bunny elimina todos sus tiktoks tras enfado por IA

Bad Bunny sigue furioso con TikTok desde que una canción creada con inteligencia artificial (IA) haciendo uso de su voz, la de Justin Bieber y Daddy Yankee se convirtiera en un éxito en la red social.

El reguetonero primero estalló en su canal de WhastApp en contra del tema NostalgIA, publicada por @FlowGPTMusic, calificándolo despectivamente y pidió a quienes les gusta salirse del grupo.

“Si a ustedes les gusta esa mierd* de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo”, escribió en un mensaje publicado para sus seguidores el pasado lunes 6 de noviembre.

“ Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco: para deshacerme de gente así. Así que chu, chu, chu, fuera ”, concluyó la estrella nacida como Benito Antonio Martínez.

Tras expresar su molestia contra el tema que se ha viralizado, el creador de la canción y el personaje de FlowGPT, el músico chileno Maury Senpai, le respondió al “Conejo Malo” con otro video creado con IA.

“Si una canción creada por un robot le gustó tanto a la gente, ¿te imaginas si la grabas tú? Para eso la hice. Haríamos historia… Te la cedo gratis y con todos los derechos”, expresó a través de la tecnología.

Bad Bunny borra sus videos en TikTok a raíz de su furia con IA

Ahora, el puertorriqueño habría vuelto a demostrar su aparente descontento por la canción borrando todos los videos en su cuenta en TikTok, donde acumula más de 30 millones de seguidores.

“Aún no hay videos. Los videos publicados por badbunny se mostrarán aquí” , es lo único que puede verse ahora en el perfil de Martínez, quien no ha aclarado la razón tras la eliminación del contenido.

No obstante, la acción no pasó desapercibida para los usuarios, quienes han respondido tanto a su favor cuestionándose los límites de la IA, como en su contra con burlas y apoyando la canción lanzada en octubre.

“Excelente, Flow GPT. Sacó un mejor tema que todo el álbum y es algo serio, no es en broma”, opinó un usuario refiriéndose a Nadie sabe lo que va a pasar mañana, el nuevo disco del intérprete de 29 años.

“La IA ya me está asustando, pero si me va dar un perreo como este, que siga”, comentó otro. “Yo ya me salí del grupo (de WhatsApp) para perrearla en paz”, expresó un tercer internauta.

“O sea, Bad Bunny está pelando con una IA y la IA le va ganando”, agregó un cuarto. Mientras, un quinto manifestó: “Lo que le duele es que no ganará ni un peso por ese tema”.

“Ojalá pronto borre toda su música”, “No culpo a Bad Bunny por no gustarle Bad Bunny”, “A Bad Bunny no le gustó, pero a mí sí”, “Está mejor que sus propias canciones” e “IA o no, con dificultad se entiende la letra”, son otros comentarios.

No obstante, sus más fieles fanáticos no han dudado en defender su reacción ante la polémica. “¡Están usando su voz! Es normal que se enoje como cualquier humano”, dijo uno de sus seguidores.

“¿Alguien me puede decir porque todos están contra Bad Bunny? Literal, la IA le robó la voz. Por mucho juego que sea esa herramienta, hay límites”, apuntó un segundo admirador del artista.

“¿A qué cantante le gustaría que usaran su voz en IA para hacer una canción?”, cuestionó otro. En tanto, un último fan reflexionó: “Solo imagina esforzarte tanto en crear un álbum para que llegue una canción equis y se haga viral”.