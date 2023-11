¿Mejor que JLo? Jennifer Garner muestra sus dotes de bailarina y se roba aplausos por esta razón

Si alguien tiene gracia y sentido del humor esa es Jennifer Garner, quien demostró sus dotes carismáticas y hasta de bailarina frente a la cámara recientemente.

Que es una persona divertida ya lo hemos visto en varias de sus producciones como Si tuviera 30, Hoy sí o Los fantasmas de mi ex, pero por primera vez apreciamos sus virtudes dentro del ballet.

Jennifer Garner muestra sus dotes de bailarina

Mediante un divertido video publicado en su perfil de Instagram, la estadounidense probó que ser bailarina de ballet no es tanto lo suyo, aunque diga que sí.

“Todavía lo tengo”, dijo bromeando en el pie de la publicación en la que se le ve intentando imitar los pasos de una profesional de la danza del ballet de Nueva York.

Con movimientos toscos y mucha dificultad, pero también con gracia, Jennifer Garner probó que ha perdido cierta práctica mientras eleva su pierna a la barra, se estira y se inclina, mientras agarra su trasero, para poder alcanzar la pose.

“Como subes tus nalgas para levantarte es muy gracioso, me encantó”, “Me vino demasiado bien un poco de risa y gracia en este momento”, “Estamos todas igual que tú, no te preocupes”, “Yo también tengo que agarrar mi pierna para poder subirla”, “Ya no nos estiramos o doblamos como en el pasado”; fueron parte de los comentarios de los fans en Instagram.

Jennifer Garner La actriz se mostró divertida a sus 51 años (@jennifer.garner/Instagram)

Pese a lo que demostró en el video viral, en realidad People afirma que la ex de Ben Affleck sí tuvo experiencia en esto en el pasado. Estudió ballet clásico en su juventud y sí que solió moverse como Unity Phelan, la bailarina principal que la acompañó en esta divertida pieza.

De momento, prefiere enfocarse en el estreno de su más reciente cinta titulada Family Switch, que llegará a Netflix el próximo 30 de noviembre.