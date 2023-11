La razón por la que Danna Paola no tiene casi amigas con la que muchas mujeres se identifican

En una entrevista sincera, la cantante mexicana Danna Paola dejó salir todo lo que siente y opina. La también actriz conversó en el podcast “Human of interest”, conducido por las colombianas Calle y Poché, sobre su pasado hiriente, la sororidad, la amistad y de la traición que hizo contra ella para calar en los demás, y que con el que tocó fondo para ver nacer una nueva Danna.

Confesó que la mayor autotraición fue cuando accedió pintarse el cabello de rubio, pese a que nunca quiso llevar este tono: " Yo me dije toda la vida: ‘Jamás me voy a teñir el pelo de rubio’, y puede sonar muy tonto, peor creo que son de esas cosas que de repente ya estás envuelta en todo esto y yo ya era rubia con otro tipo de personalidad, ya estaba muy a favor de lo que los demás querían de mí y a ahí fue cuando dije: ‘¿qué es esto?’

Pero esto no fue lo único, pues aseveró poner en primer lugar su trabajo ante que su persona fue una deslealtad con ella, que logró superar con terapias, en las que arrancó también una parte que odiaba de ella: la perfección.

“No tienes que verte perfecta, ni ser perfecta todo el tiempo. De verdad que hay días en los que no me aguanto ni yo, sufro de muchísima ansiedad, he tenido depresión, lapsos muy malos y otros un poquito más tranquilos. Creo que de las cosas que me he quitado es dejar de intentar ser perfecta todo el tiempo, es muy cansado. Y entre más relajada estoy, entre menos preocupada estoy en el cómo me veo, cómo actúo... pero me quité el tratar de buscar una perfección que de verdad no existe. La imperfección es bella, igual”, le expresó a Calle y Poché.

Una de las grandes lecciones que ha aprendido en su vida es a “podar mi árbol familiar, que creo es algo bien interesante, pues porque ahí te das cuenta de que no tienes que seguir un patrón familiar, porque tu familia quiere que seas de una manera, que esperan que seas de otra. empecé a preguntar quién es esta persona, aventé a todo el mundo...Esto fue hace un año. Ya no me peleo con mis fantasmas”.

Es muy selectiva para sus amistades, ya que odia la falsa sororidad. La intérprete de “Mala fama” expresó que “a veces es más sencillo lavarte las manos y hacerte ‘la mosca muerta’. No soporto a las ‘mosca muerta’, porque la verdad he visto situaciones, comentarios y actitudes de ciertas chicas que se hacen las súper amigas, pero se tiran y se clavan cuchillos por la espalda, no tengo casi amigas por eso, y las pocas mujeres que conozco son brillantes. No puedo con la falsa sororidad”.

La estrella pidió a las mujeres: “¡wey, dejémonos de mamadas y unámonos y hablamos, pero somos las primeras que nos tiramos mierda entre nosotras!”.