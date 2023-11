El emprendimiento que hizo que Yeri Mua se convirtiera en millonaria

Las redes sociales han brindado oportunidades notables a algunas personas, permitiéndoles no solo ganar fama y seguidores, sino también la capacidad de acumular riqueza, especialmente cuando demuestran habilidades empresariales y creatividad para explorar opciones lucrativas. Un ejemplo perfecto de esto es Yeri Mua, una joven de 21 años originaria de Veracruz, México, que se ha convertido en una de las influencer más adineradas en el país.

Le puede interesar: Yeri Mua: ¿Cuántas cirugías tiene la Influencer?

Yeri Mua, además de ser protagonista de controversias relacionadas con sus romances, ha destacado por su estilo, el lanzamiento de su propia línea de maquillaje y por conquistar a su audiencia con su carisma y sentido del humor. Aprovecha cualquier oportunidad para realizar transmisiones en vivo donde comparte sus secretos de moda y brinda consejos sobre cómo alcanzar el éxito en los negocios y la fama, todo lo cual ha contribuido a su notoriedad y fortuna.

La pregunta sobre cómo la famosa se convirtió en millonaria ha sido recurrente, ya que es ampliamente conocido que ha estado activa en Internet desde 2017 y sigue siendo influyente en 2023, con una comunidad en constante crecimiento. Durante una aparición en el podcast de Gusgri, la influencer originaria de Veracruz compartió el factor determinante en su carrera que le permitió alcanzar un gran éxito financiero.

Ella explicó que cuando comenzó a ganar notoriedad con los videos que compartía en sus redes sociales, tuvo la idea de visitar una tienda de maquillaje en el centro de Veracruz llamada ‘Andrea’. Sin temor, se acercó a la gerente del establecimiento y le explicó su trabajo, ofreciéndose a grabar videos mientras se maquillaba a cambio de un salario. La empresaria aceptó y comenzó a pagarle solamente 6 mil pesos al mes.

“‘Hola, yo soy Yeri Mua’, y me conocía, ella sí veía mis videos, ‘lo que pasa es que, pues vengo a buscar trabajo, a mí me gustaría hacer videos en vivo arreglándome aquí en su tienda, aquí me puedo maquillar, y pues yo promociono los productos que tenga, yo tengo 20 mil seguidores en mi Instagram, y yo puedo promocionarlos con mis seguidores y ayudarlos a subir las ventas’”, fueron las palabras de la famosa en ese entonces.

¿Cuánto es el ingreso de Yeri Mua?

La famosa no se limitó a ser solo la persona que realizaba videos de maquillaje y ganaba 6 mil pesos. Con el tiempo, sus ganancias en las redes sociales han aumentado considerablemente, convirtiéndola en una de las celebridades que más generan ingresos en Facebook. En esta plataforma, ha expresado que recibe una compensación más favorable como creadora de contenido. Su comunidad en Facebook consta de 11 millones de seguidores, y en Instagram cuenta con 10 millones, mientras que en TikTok, acumula 16.5 millones de seguidores. Además, ha mencionado que, gracias a su trabajo, ha adquirido dos viviendas.

“Empecé a ganar en Facebook. Imagínense pasar de ganar 80 mil pesos al mes de en vivos y publicidad con tiendas, a que Facebook te pague como ocho o diez veces más de lo que ganas, solo haciendo en vivos”, dijo.