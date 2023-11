¿Ya la perdonó? Verónica Castro habla por primera vez de su relación con Yolanda Andrade

La actriz Verónica Castro llegó al aeropuerto de Ciudad de México, en México, luego de que sus fanáticos ya amigos se preocuparon tras el paso del huracán Otis por Acapulco, ya que ella vive en la zona que quedó devastada por el fenómeno meteorológico categoría 5, que causó la muerte de más casi 30 personas.

En un encuentro con el programa Despierta América, Verónica habló de todo un poco y, entre esto, sobre Yolanda Andrade, con quien sostuvo una linda amistad de 10 años, que luego se rompió en el 2019, tras unas declaraciones de Andrade.

Al ser consultada por la periodista sobre si tiene algo que perdonarle a Yolanda, la protagonista de novelas afirmó: “Yo no tengo nada que perdonar, ni soy Dios para perdonar. La que tenga pedir perdón, pues que lo pida y nada más. Yo no tengo nada que perdonar. No me sentí lastimada, pero fueron bromas en su mal tiempo y mal momento, pero está bien”.

Además, acotó: “Las cosas hay que tomarlas de quien vienen, si ella es una bromista, se toma de una persona bromista y, pues, chao”. También le indicaron que quien fue su gran amiga había atravesado fuertes episodios de salud y que si quería enviarle algún mensaje, a lo que ella contestó: “Mira, yo siempre bendiciones para todo el mundo”.

La pelea entre las dos celebridades se originó en el 2019, cuando Andrade afirmó en una entrevista que ella tuvo un romance con una afamada actriz mexicana, meses más tarde, reveló que se trataba de Verónica Castro, con quien presuntamente se casó en Ámsterdam, durante un paseo que hicieron.

Por supuesto, la también madre de Cristian Castro negó tener una relación con ella, pues no es lesbiana. La calificó como mentirosa. Mientras que Yolanda seguía insistiendo en que tenía pruebas de su noviazgo. Recientemente, Andrade, de 51 años, sufrió un aneurisma cerebral este año. La conductora de televisión aseveró que para ese momento “solo tenía el 10 por ciento de vida”.

Este lunes 6 de noviembre, Verónica, de 71 años, se desplazó en silla de ruedas por todo el aeropuerto, pero acotó que está bien de salud: ”Estoy muy bien, estoy muy contenta, estoy muy agradecida vengo en mi silla de ruedas porque como saben, tuve muchas operaciones y mis piernas pues no me da mucho ni para caminar, ni para correr, pero estoy muy bien”.

Además de conversar sobre su examiga, también se pronunció sobre la noticia de que volverá a ser abuela, ya que se rumora que Cristian tendrá a su cuarto hijo, esta vez con su novia, una modelo argentina: “Me vienen muchas bendiciones, entonces, una criatura más es una bendición más. No me ha dado la noticia, pero espero que me la de en cuanto aparezca la criatura. Tengo contacto a diario con él”.