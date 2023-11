Mishel Guaña: La actriz ecuatoriana-chilena que deslumbra en el filme ‘Los Colonos’

¡Viajar, actuar y defender causas sociales! Así es la apasionante vida de la talentosa actriz Mishell Guaña, de 30 años, quien nos abrió las puertas de su mundo en una charla que no puedes perderte. Nacida en Ecuador y criada en Chile, Mishell es mucho más que una estrella de cine, es una amante de los viajes y una ferviente defensora de las causas que la conmueven.

Para Mishell, el teatro es su pasión y lo considera una herramienta política que le permite expresar sus ideales y conectarse con diversas causas sociales. Nos contó sobre su experiencia en tercer año de la universidad, cuando creó un montaje musical sobre un pueblo indígena del sur de Chile. Fue un momento mágico, ya que experimentó una conexión profunda con esa comunidad.

Luego de graduarse, Mishell realizó su primer casting para la película “Los Colonos”, una producción que considera como una extensión de su propia identidad. La película trata sobre un grupo de personas que invadieron Tierra de Fuego en Chile, en nombre de José Menéndez, quienes en la vida real son dueños de gran parte de esos territorios. La historia invita a reflexionar sobre la colonización chilena en la región y la trágica matanza de las comunidades indígenas que sufrieron por la conquista de tierras. ¡Un proyecto de impacto que llegará a los Premios Óscar 2024!

Pero Mishell es más que una actriz y viajera apasionada; es también una voz que aboga por la no romantización de las culturas indígenas. Nos recuerda la importancia de ver a estos pueblos como seres humanos, no idealizados ni divinizados. Además, nos invita a no comercializar sus culturas, en reconocimiento de las injusticias históricas que han sufrido.

En su experiencia filmando en Tierra de Fuego, Chile, la actriz vivió momentos maravillosos que la conectaron aún más con la cultura indígena local. Y, entre sus planes futuros, se encuentra seguir explorando el mundo y conociendo lugares asombrosos para inspirarse en su gran pasión: el cine.

Mishell Guaña es una actriz comprometida, apasionada y llena de historias que compartir. Con su talento en la pantalla y su activismo en la vida real, es una inspiración para todas las mujeres que desean dejar su huella en el mundo del espectáculo y más allá. ¡No te pierdas de esta película y también la oportunidad de conocerla!

