Marc Anthony y su nuevo gesto de amor hacia Nadia Ferreira: “para los que decían que era interés”

Después que se dio a conocer el romance entre Marc Anthony y Nadia Ferreira, las críticas no faltaron. Que era interés fue la opinión más repetida, pero ellos hicieron caso omiso.

Meses después y hasta un hijo de por medio, ni siquiera los 30 años de diferencia de edad entre ambos se han interpuesto en la pareja que derrocha amor en esta etapa de su vida.

Marc Anthony y su nuevo gesto de amor hacia Nadia Ferreira

Así lo demostró el salsero en su última presentación en el escenario. Mientras se encontraba recitando uno de sus más grandes éxitos, Tu amor me hace bien, se acercó a su esposa para dedicarle uno de los versos.

Este lindo momento fue captado por el presentador de televisión, Carlos Adyan, quien es muy cercano a Marc Anthony y Nadia Ferreira, que además no quiso perderse el tour del boricua Viviendo, que lo ha llevado por distintas ciudades.

En medio de la canción, el famoso se acercó a la parte más próxima de la tarima hacia la primera fila, donde estaba ella muy emocionada de verla y le recitó su frase “ay bebita linda, tú eres mi tesoro, es que me vuelves loco”, mientras la ex reina de belleza sonreía muy ilusionada.

La paraguaya no contuvo la alegría y le gritó “te amo”, convirtiéndose en uno de los momentos más bonitos de la noche y que prueba la complicidad que existen entre ambos padres, que a inicios de este año le dieron la bienvenida a su hijo.

Marc Anthony y Nadia Ferreira La pareja derrochó amor en el último show del cantante (@carlosadyan/Instagram)

“Para los que decían que era interés”, “Este es un amor puro y real, no sé como la gente no lo ve”, “Los ojitos de Nadia reflejan mucho amor”, “Así actúa una pareja realmente enamorada”, “Qué lindo cuando los detalles en las relaciones no se acaban”; fueron parte de las opiniones de los internautas.