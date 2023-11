La pulsera que lució Luis Miguel en un concierto que aleja la envidia y todas deberíamos tener

Luis Miguel El cantante no dudó en recibir un obsequio de su público. (Ethan Miller/Kevin Winter / Getty Images)

El regreso de Luis Miguel al escenario ha sido un éxito rotundo ante la euforia que ha causado entre su fanaticada la cual agotó rápidamente los boletos en cada uno de los países que incluye su Tour 2023. Aunque volver a ver en el escenario al Sol de México ha estado envuelto en distintas habladurías, lo cierto es que él lo ha dado todo como en los viejos tiempo.

Luego de haber formado parte de la boda de su hija Michelle Salas, el intérprete a retomado su gira en Estados Unidos, la cual finalizará el próximo 7 de noviembre en Tampa, Florida para luego trasladarse a México y arrancar su tour en Monterrey.

Sin embargo, el pasado 28 de octubre en su show en Hidalgo, Texas, un detalle no pasó desapercibido en redes sociales, pues se pudo ver como Luismi se acerca a un grupo de fanáticas que lo esperaban para colocarle una llamativa pulsera y él no dudó en aceptarla al extender su mano para que se la pusieran y hasta le dio un beso a una pequeña.

Esta es la pulsera de Luis Miguel perfecta para alejar la envidia

Se trata de una pulsera fina de color rojo, la cual colocaron en su brazo derecho, la cual ha causado distintos comentarios en redes sociales por su presunto significado. Hay quienes aseguran que podría tratarse de un accesorio de brujería, para hacerle daño, hechizarlo o amarrarlo al amor.

Sin embargo, hay quienes difieren de ello, pues destacan que las pulseras rojas sirven para alejar la envidia y las vibras negativas.

“Para l@s envidiosos que lo quieren ver mal, pero no podrán”, “Esa pulsera es para alejarlo de las vibras”, “Esa pulserita es para protegerlo de los envidiosos...que hay muchos”, “Lindo gesto, pero Dios es el único que guarda y protege Dios bendiga y proteja su vida”, “Mira, la verdad que está cambiado para aceptar algo así...”, “Córtala y quémala porque no vaya a ser que traiga una mala intención que no sabes”, han sido parte de los comentarios.

Lo cierto, es que según el Feng Shui las pulsera realizadas con hilo rojo es uno de los amuletos más efectivos para protegerse de las malas energías y la envidia, pero no solo eso también brinda seguridad, fortuna, y energías positivas, generando una conexión espiritual con la persona que lo lleva.

Para que la misma logre activarse se debe usar en la mano izquierda, el cual sería él error que cometieron las fans de Luis Miguel, quienes la colocaron en el lado derecho.