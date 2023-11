Britney Spears confiesa haber estado “enamorada” de Mariah Carey en su libro y así reaccionó la diva

Britney Spears ha revelado muchas experiencias personales y profesionales que tuvo durante su exitosa carrera en la industria del entretenimiento. Esto ha incluído varios nombres conocidos incluyendo a Cher, Mel Gibson, Olivia Newton John, Robin Williams y por supuesto, Justin Timberlake, quien se convirtió en el hombre más odiado por la forma en la que lastimó a la cantante.

La llamada Princesa del Pop también dedicó un espacio para hablar de Mariah Carey y el impacto que tuvo en su vida y es que ésta es una de las primeras celebridades que conoció de niña y que incluso la inspiró a dedicarse a la música.

“Trabajé duro para que las cosas se vieran como yo quería. Me tomé muy en serio cuando grabé videos musicales tontos con canciones de Mariah Carey en el patio trasero”.

Britney Spears La cantante incendió las redes sociales con las revelaciones que hizo en su libro (Instagram)

Britney también detalla un encuentro que tuvo con la cantante durante una entrega de premios en la década de 2000. “Llamé a la puerta del camerino de Mariah Carey. La abrió y salió una luz más hermosa y de otro mundo. ¿Sabes que ahora todos tenemos anillos de luz? Bueno, hace más de 20 años, sólo Mariah Carey sabía sobre los anillos de luz”, relató.

Ella continuó: “Y no, no puedo decir solo su nombre. Para mí ella siempre será Mariah Carey. [Yo] traté de tomar uno donde estábamos paradas y ella dijo: “¡No! Ven y párate aquí, cariño. Esta es mi luz”,respondió Mariah, según Britney.

“‘Este es mi lado. Quiero que te quedes aquí para poder conocer mi lado bueno, niña. Hice todo lo que Mariah Carey me dijo y tomamos la foto”. Britney concluye diciendo que conocer al cantante fue lo más destacado de aquella noche; “Por supuesto, tenía toda la razón en todo: la foto tenía un aspecto increíble. Sé que gané un premio esa noche, pero ni siquiera podría decirte cuál era. La foto perfecta con Mariah Carey fue el verdadero premio”.

Mariah Carey Britney Spears mencionó a la diva en sus memorias (Instagram)

Mariah Carey responde a confesiones de Britney Spears

Tras el esperado anuncio anual del “It’s Time!” (All I Want For Christmas), Mariah fue invitada al programa de Jimmy Kimmel, en donde respondió a las revelaciones que Britney hizo sobre ella en su libro.

Durante la aparición en Jimmy Kimmel Live!, Mariah reflexionó al escuchar que fue incluida en las nuevas memorias de la estrella del pop cuando el presentador mencionó el tema y leyó un fragmento de este.

“Por cierto, Britney Spears escribió sobre ti en su libro. ¿Lo sabías?”, preguntó Kimmel a Carey. “Escuché algo al respecto”, dijo ella, antes de que Kimmel respondiera: “¿Quieres saber qué escribió? Pero no te preocupes, es bueno. No está mal”.

Kimmel leyó un pasaje donde Spears describe cómo Carey usaba anillos de luces años antes de que se hicieran populares: “¿Es cierto lo de los anillos de luces? ¿Tenías uno en 2003?”, le pregutó a la cantante.

“Por supuesto, tenía un anillo de luz. Por cierto, no dije ‘Me encanta un anillo de luz’. Por cierto, me gusta un anillo de luz cuando cubres el borde inferior del anillo de luz, porque a mí no me gusta la iluminación inferior. Es muy específico”.

Y añadió: “Por cierto, fue súper dulce lo que Britney dijo sobre mí”.