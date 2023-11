Así de guapa es Suki Waterhouse, la novia de Robert Pattinson que estaría embarazada

Robert Pattinson ha decidido llevar una vida alejada de los reflectores por lo que poco se conoce de su vida privada. Sin embargo, no ha ocultado su relación con la guapa modelo Suki Waterhouse, de quien han aparecido rumores de un posible embarazo.

Son cinco años los que llevarían juntos los famosos y pocas veces las que se han dejado ver públicamente, una de ellas durante la MET Gala de este 2023, la cual se trató de su debut como pareja, donde dejaron ver muy enamorados entre besos, sonrisas y abrazos, pese a la presencia de Kristen Stewart, ex del actor.

Ahora que han pasado 15 años de la serie Crepúsculo, la cual convirtió a Robert en uno de los más codiciados de Hollywood, todo a punta que lo veremos convertido en padre próximamente, luego de ser captado junto a su pareja dando un paseo y se asomara una ligera barriguita entre su suéter.

Ella es Suki Waterhouse, la novia de Robert Pattinson

Suki Waterhouse es una actriz, modelo y cantante británica que tampoco es ajena a la fama, pues cuenta con gran reconocimiento en el Reino Unidos. La mujer de 30 años ha formado parte de grandes proyectos y se le ha visto posar para grandes marcas como Bulgari, Burberry, Redken, H&M, Alice + Olivia, Coast, Max Studio, Sass & bide, Caterina Gatta y Pepe Jeans y Fendi.

La pareja del vampiro más sensual apareció por primera vez en pantallas en 2012 al formar parte del elenco de Pusher en 2012, más tarde apareció en Insurgente de 2015, Pride and Prejudice and Zombies, Future World y Daisy and the Six.

Sin duda, Waterhouse cuenta con todas las herramientas para haber enamorado al galán de Hollywood, pues además de talentosa y multifacética es bastante guapa.

Según han destacado algunos medios internacionales, ambos se conocieron en 2018 gracias a que tienen amigos en común y comparten intereses similares. Su relación fue filtrada en redes sociales luego de ser captados por algunos paparazzis.

Sin embargo, ellos se han encargado de ser bastante cautelosos con sus apariciones en conjunto para evitar las habladurías. Actualmente, ambos viven juntos en Inglaterra y todo parece indicar que podrían llegar al altar tras formar una familia juntos.

Si bien ellos no han colgado fotos juntos, en 2019, la fotógrafa Sofía Malamute compartió una de las primeras fotografías de la feliz pareja mientras se encontraban en Ibiza.