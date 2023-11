Hermana de Aislinn Derbez se aferra a sus ‘polémicos’ votos matrimoniales por los que la criticaron

Mich Aguilera, hermana menor de Aislinn Derbez, se casó a mediados de octubre con Sergio Carrasco, con quien sostuvo un noviazgo de 8 años. La joven sorprendió con sus votos matrimoniales, luego de que Aislinn los publicara en redes sociales y se viralizaran.

Y es que Mich hizo mención del amor propio, el respeto y la libertad dentro del matrimonio, lo que hizo que muchos la señalaran de “egoísta” por hablar desde la individualidad.

“De los discursos más sabios que he escuchado en una boda… Casarte antes de los 30 teniendo esto claro no es tan común, así que bravo @michaguilerac por romper paradigmas y poner el amor, la responsabilidad, el respeto, la libertad y la autenticidad ante todo. Que sean muy felices”, escribió Aislinn en su publicación.

“Y te prometo también que si un día tú me dejas de escoger o yo te dejo de escoger, la disolución sucedería con el mismo amor y respeto que hoy se está creando. En esta relación hay una puerta que siempre se va a quedar muy abierta para que exista aire fresco y no nos asfixiemos. Voy a estar aquí porque me muero de ganas de estar aquí, no porque ‘tengo que’. Te amo”, se escucha a la joven en la ceremonia.

Y continúa: “Ya que estamos en esto de prometernos cosas, prometo siempre hacerme cargo de lo mío y respetar cómo tú te haces cargo de lo tuyo, es decir, me voy a ocupar de hacerme muy feliz y muy plena a mí misma para poder hacer espacio y tiempo para honrar que tú puedas hacer lo mismo por ti en todos los sentidos; para que entonces seamos seres completos que son híper felices juntos y que hace un equipo simpatiquísimo”.

Mich Aguilera Los votos matrimoniales de la hermana de Aislinn Derbez fueron muy criticados (Instagram)

“Primero yo después yo y luego yo! El egoísmo de hoy en día es terrible!!”; “Práctica mente le dijo al neni que le cae bien y chido si duran si no no hay bronca”; “Que discurso tan fuera de lugar, si te casas con esa mentalidad mejor vivan en unión libre y asunto arreglado.”; “Y porque habla de la disolución si elMatrimonio es para siempre? es lo que esta generación no entiende....”, expresaron usuarios.

¿Vale la pena casarse? Mich Aguilera se aferra a sus votos matrimoniales

Tras ser criticada en redes sociales, Mich sostuvo una conversación en el podcast de Aislinn Derbez, La magia del caos, donde junto a la psicoterapeuta Nilda Chiaraviglio, reflexionó sobre lo dicho en sus votos y si vale la pena casarse bajo esa forma de pensar.

“Me shockeó que se tomara como todo este odio y no entendimiento. No va por el lado ‘no lo quiero’ y ‘sé que nos vamos a divorciar’. Al contrario, es como ‘quiero que funcione’ pero en mi cabeza, para que eso funcione tiene que venir desde la libertad, de ‘no te estoy amarrando’. Te doy espacio para que tú me elijas porque me quieres no porque tienes que y que eso sea diario”, aseveró Mich.

Ante esto, la especialista señaló que pensar que el matrimonio es para siempre es “un pensamiento mágico” que “cada vez da menos resultados”. “Hoy en día hay mas divorcios que casamientos por año. ¿Qué está pasando? Que el concepto de amor y relacion de pareja que habia antes dejó de funcionar entonces ahora necesitamos otro concepto donde uno tenga el derecho y deber de renovar los votos todos los días”.

Asimismo, Chiaraviglio puntualizó que el amor es un compromiso de trabajo diario que implica seducción y diálogo abierto constante pues las personas vamos cambiando.