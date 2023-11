Así suena “Now and Then”: Lanzan nueva canción de The Beatles tras uso de Inteligencia Artificial

Lanzan nuevo tema de The Beatles. "Now and Then" viene a significar el último tema de The Beatles que se une a la discografía oficial. / Foto: Pexels

Fueron 50 años intentando saber qué hacer. La voz de John Lennon con un piano quedó grabada y solo con el uso de la Inteligencia Artificial se logró desacoplarla del demo, regisitrado en una cinta, y utilizarla de nuevo. Now and Then es el nuevo tema de The Beatles, que sale al mercado tras 53 años del último álbum oficial de la banda, Let It Be.

La canción está encaminada a ser un hit: en las primeras tres horas, suma más de 700 mil reproducciones. En su descripción en el canal oficial de la banda en YouTube, cuentan que “Los tres Beatles comenzaron a trabajar en el demo en febrero de 1995, como parte del proyecto The Beatles Anthology, pero quedó inacabado. En parte debido a los desafíos tecnológicos imposibles que implicaba trabajar con la voz que John había grabado en cinta en la década de 1970″, explicaron.

La Inteligencia Artificial tuvo un papel preponderante en la construcción del tema. El diario español El País señala que a los más fanáticos rockeros no les gusta asociar el clasicismo de la banda con ese “demonio que se nos echa encima”. Fue McCartney quien dijo a la BBC que fue con esta tecnología que se logró el tema.

Legado de la banda más popular de la historia

The Beatles cambió la historia de la música. A día de hoy, sigue siendo el referente máximo del rock que tomó impulso desde el Reino Unido y se tomó el mundo. Tener un tema inédito de The Beatles, con los intérpretes originales, fue todo un desafío, pero es también un regalo que habla de las dos partes de la historia que la tecnología puede unir. El pasado y lo brillante del presente.

En la presentación del tema continúan explicando que “un sistema de software desarrollado por Peter Jackson y su equipo, utilizado durante la producción de la serie documental Get Back, finalmente abrió el camino para desacoplar la voz de John de su parte de piano”.

No son arrogantes cuando escriben que The Beatles es “la banda más destacada e influyente en la historia de la música popular”. Definen la canción como una “notable historia de arqueología musical” que “refleja la infinita curiosidad creativa y la fascinación compartida de los Beatles por la tecnología”.